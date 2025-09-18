В рейтинге умных городов Рига обошла Барселону, Афины, Рим и Брюссель
В подготовленном Всемирным центром конкурентоспособности IMD индексе «умных городов» в этом году Рига, по сравнению с прошлым годом, поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место. Всего за два года рост составил 37 мест.
Индекс умных городов (Smart City Index) формируется с учётом как технологических и инфраструктурных показателей, так и опыта жителей в оценке качества городской среды, мобильности, образования, здравоохранения и доступности муниципальных услуг.
В этом рейтинге Рига обошла ряд европейских мегаполисов, включая Барселону, Афины, Рим и Брюссель. "В 2025 году всего оцениваются 146 городов мира, и продвижение Риги в рейтинге отражает не только целенаправленную работу муниципалитета, но и положительную оценку горожан управления городом, деловой среды, цифровых решений и развития инфраструктуры", - сообщает Рижская дума.
Индекс в основном составляется на основе данных опросов жителей. Горожане особенно высоко оценили удобный онлайн-доступ к информации о работе общественного транспорта, возможность приобретения билетов на культурные мероприятия через интернет, а также отметили, что наличие публичного Wi-Fi улучшило доступ к муниципальным услугам. Более половины респондентов признали, что онлайн-информация повысила их доверие к решениям государственных и муниципальных учреждений.
Жители Риги считают, что основными приоритетами, требующими внимания города, являются обеспечение доступного жилья, более прозрачное управление, создание возможностей занятости и повышение качества здравоохранения.
