В рейтинге умных городов Рига обошла Барселону, Афины, Рим и Брюссель

Индекс в основном составляется на основе данных опросов жителей. Горожане особенно высоко оценили удобный онлайн-доступ к информации о работе общественного транспорта, возможность приобретения билетов на культурные мероприятия через интернет, а также отметили, что наличие публичного Wi-Fi улучшило доступ к муниципальным услугам. Более половины респондентов признали, что онлайн-информация повысила их доверие к решениям государственных и муниципальных учреждений.