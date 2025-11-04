"Они боятся": из-за обострения войны в Украине поляки стали скупать дома в Испании
С начала войны в Украине в марте 2022 года на Балеарских островах заметно выросло число покупок жилья гражданами из Восточной Европы, особенно поляками. Об этом пишет Majorca Daily Bulletin.
Андалусия, Канарские острова, Валенсия и Балеарские острова — регионы, которые поляки выбирают чаще всего. По данным Коллегии регистраторов, покупатели не ограничиваются исключительно сегментом дорогой недвижимости. Основное внимание уделяется жилью площадью от 60 до 80 квадратных метров, а не роскошным домам площадью до 300 квадратных метров. Та же тенденция наблюдается среди украинских и литовских покупателей.
С 2022 года Польша демонстрирует самый заметный рост присутствия на испанском рынке недвижимости. Во втором квартале 2025 года польские граждане продолжали показывать наибольшие процентные темпы роста среди иностранных покупателей. В 2024 году Польша впервые вошла в десятку стран, граждане которых чаще всего покупали жильё на Балеарских островах.
Президент Ассоциации национальных и международных агентств недвижимости ABINI Даниэль Арэнас отмечает: «Раньше мы не часто работали с этой страной, но теперь видим значительные изменения. Разговаривая с людьми, ищущими жильё, слышишь, что они боятся. Они рассказывают о российских дронах, свободно пролетающих над их границами. Это не наплыв, но рост ощутим».
Бывший президент ABINI, управляющий директор Engel & Völkers в юго-западной части Майорки Ханс Ленц согласен с тем, что Андалусия привлекательнее для поляков, чем Балеары. «В Марбелье цены ниже — это сильный фактор притяжения», — объясняет он. По его словам, влияние войны очевидно: «Геополитическая ситуация влияет напрямую. Эти люди ищут спокойствия и безопасности. И они высоко ценят удобное авиасообщение».
Польский риелтор Анета Олешкевич, живущая на Майорке уже девять лет, говорит: «Майорка воспринимается как безопасное и стабильное место — и политически, и социально». По её словам, ситуация в Польше «не паническая, а скорее осторожная. Люди считают разумным иметь жильё за границей — место, где можно чувствовать себя в безопасности, если обстоятельства изменятся».
