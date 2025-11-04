"Они боятся": из-за обострения войны в Украине поляки стали скупать дома в Испании

Польский риелтор Анета Олешкевич, живущая на Майорке уже девять лет, говорит: «Майорка воспринимается как безопасное и стабильное место — и политически, и социально». По её словам, ситуация в Польше «не паническая, а скорее осторожная. Люди считают разумным иметь жильё за границей — место, где можно чувствовать себя в безопасности, если обстоятельства изменятся».