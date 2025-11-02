Тех, кто за выход из Конвенции, - в кафе не кормить! Журналист призвала бойкотировать некоторых депутатов Сейма
Решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции вызвало резонанс: общество разделилось, некоторые призывают к бойкоту депутатов, а десятки тысяч граждан требуют от президента наложить вето на закон.

В латвийском обществе усиливается напряжение — ежедневно в публичном пространстве вспыхивают острые споры после того, как Сейм Латвии проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин. Решение парламента вызвало широкий общественный резонанс, разделив как политиков, так и граждан.

Наиболее активно на происходящее отреагировала журналистка Re:Baltica Санита Йемберга, которая на платформе X (бывший Twitter) призвала кафе и рестораны не обслуживать депутатов, проголосовавших за выход из конвенции.

«Спасибо за гражданскую позицию. Было бы здорово, если бы к этому присоединились и другие кафе и рестораны», — написала она в ответ на сообщение одного из заведений, объявившего, что депутаты, поддержавшие решение Сейма, там обслуживаться не будут.

На упреки в том, что подобный призыв можно расценить как проявление агрессии, журналистка ответила: «Если бы у меня был ресторан, я спокойно не обслуживала бы ни нацистов, ни расистов. Это мой гражданский долг — выражать неприятие подобных взглядов. Насилие — это если бы я призывала их бить».

Решение парламента вызвало массовую волну возмущения и активизацию гражданского общества. На платформе ManaBalss.lv за последние сутки более 10 тысяч человек подписали инициативу, обращенную к президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе из Стамбульской конвенции. Общее число подписей уже превысило 40 тысяч, и их количество продолжает расти.

У здания Сейма прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие около 5000 человек. Это одна из самых многочисленных акций протеста последних лет.

К сожалению, есть и менее мирная реация на произошедшее: так, на днях полиция задержала мужчину, угрожавшего застрелить Айнара Шлесерса, лидера партии "Латвия на первом месте", инициировавшей выход из Стамбульской конвенции.

