"Ведь бывают разные психопаты": в Виесите во время Хэллоуина ребенок нашел иголку в конфете
Хэллоуин уже позади, но история, которой поделилась в соцсетях жительница Латвии, заставляет задуматься. Если ее слова правдивы, то это тревожный сигнал - среди нас есть люди, способные на очень опасные поступки.
История, рассказанная одной латвийской матерью, шокировала пользователей социальных сетей: её сын нашёл иглу в конфете, полученной во время празднования Хэллоуина в Виесите. Женщина выложила фото и написала:
«Важно! Сегодня в хэллоуинских сладостях сын нашёл иглу! Да, в Виесите! Родители, проверяйте сладости. К сожалению, не знаем, в каком доме живёт такой злодей. Делитесь, пока не случилась беда!»
Эта публикация быстро распространилась в латвийском сегменте Facebook, вызвав волну обсуждений и комментариев обеспокоенных родителей. Многие признались, что давно сомневаются в безопасности традиции, когда дети ходят по домам и просят сладости у незнакомцев.
Вот что пишут люди в соцсетях:
- «Родители должны понимать риски, прежде чем отпускать детей, особенно совсем маленьких, бродить в темноте и ходить по чужим домам. Когда-то детям объясняли, что нельзя брать сладости от незнакомцев, а теперь — сами родители водят двухлеток по чужим дверям, учат попрошайничать сладости. Ответственность начинается в семье!»
- «Я своим детям никогда не разрешала искать сладости. Всегда боялась, что они возьмут что-то съедобное у чужих людей. Ведь бывают психопаты, которые могут подсыпать яд. Мы просто сами покупаем вкусное и дома устраиваем Хэллоуин — смотрим ужастики вместе.»
- «Не стоит вообще ходить по домам — это не латвийский праздник! Там, где Хэллоуин действительно часть культуры, люди другие — им и в голову не пришло бы прятать в конфеты иголки или винты! Но, к сожалению, в Латвии такие находятся.»
- «Больные люди! Не хочешь — не раздавай сладости, но класть иглы детям — это просто больная голова. У таких точно нет детей».
- «Допускаю, что это могло быть не специально. Пожилые люди иногда хранят конфеты и шоколад в старых комодах, где лежит бог знает что с каких времён. У меня был случай, когда детям дали конфеты с “сюрпризом” — белыми живыми червячками».
Тревожная традиция
Как писал Jauns.lv, в этом году многие жители Латвии жаловались на хулиганские выходки подростков в ночь Хэллоуина: испорченные двери, разбросанные яйца, мусор и шум до полуночи. Теперь к этому добавился и случай с потенциально опасными сладостями.
Родители в соцсетях сходятся в одном — веселье не должно становиться поводом для риска. И если детям хочется праздника, то безопаснее организовать его дома или в детском саду, чем отправлять их в тёмное время суток по чужим домам.
Что стоит помнить:
- Проверяйте все сладости, принесённые детьми.
- Не позволяйте есть конфеты, полученные от незнакомцев, без вашего осмотра.
- Объясняйте детям, что безопасность важнее традиций.
- Лучше устраивать домашние хэллоуин-вечеринки, где угощения куплены в проверенных магазинах.