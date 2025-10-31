"Это беспрецедентный шаг": Европа в шоке - вслед за Турцией Латвия рискует ростом насилия над женщинами
Решение Сейма о выходе Латвии из Стамбульской конвенции вызвало резкую реакцию в Европе. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос назвал этот шаг тревожным и беспрецедентным откатом в сфере прав женщин и прав человека. По его словам, Латвия подала опасный сигнал, поставив под сомнение безопасность и достоинство женщин, а само голосование прошло поспешно и под влиянием дезинформации.
"Это беспрецедентный и очень тревожный шаг назад в сфере прав женщин и прав человека в Европе", - говорится в заявлении главы ПАСЕ.
"Латвия подала опасный сигнал о том, что безопасность и достоинство женщин могут быть поставлены под сомнение и это вопрос для дебатов", - отметил Русопулос, добавив, что решение Сейма было принято "в спешке и под влиянием дезинформации".
"Теперь Латвия следует примеру Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году. С тех пор резко выросло число убийств женщин и случаев насилия над ними", - заявил председатель ПАСЕ.
Как сообщалось, в четверг оппозиция при поддержке коалиционного Союза зеленых и крестьян добилась принятия закона о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Если президент Латвии Эдгар Ринкевич подпишет принятый Сеймом закон, Латвия станет первой страной Европейского союза, которая выйдет из конвенции.
Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.
Президент ранее сдержанно высказывался о возможной денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. Ринкевич указал, что сохраняет нейтралитет, чтобы не становиться участником предвыборной борьбы, но после того, как Сейм примет решение о выходе из конвенции и закон окажется на его столе, он всесторонне его оценит и примет решение.