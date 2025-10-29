Латвийская налоговая система признана одной из лучших в мире. Почему же жители считают ее несправедливой?

Однако Валтерс Абеле отмечает, что налоговая конкурентоспособность — лишь один из факторов, определяющих экономическое развитие страны. «Объём инвестиций и общий уровень благосостояния зависят также от безопасности, уровня бюрократии и коррупции, доступности рабочей силы и цен на энергоресурсы. Низкие налоговые ставки одновременно означают и меньшие налоговые поступления, что ограничивает возможности государства широко финансировать социальные программы и сокращать неравенство. Простая налоговая система, как правило, означает и меньшую прогрессивность — и малоимущие, и обеспеченные жители платят схожие налоговые ставки, что вызывает в обществе ощущение несправедливости», — поясняет представитель банка Citadele.