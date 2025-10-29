Латвийская налоговая система признана одной из лучших в мире. Почему же жители считают ее несправедливой?
Пока латвийцы в опросе Eurobarometer заявляют, что налоговая система страны — самая несправедливая в Европейском союзе, ведущая мировая организация в области налоговой политики Tax Foundation присудила Латвии 1-е место среди стран ОЭСР по налогу на прибыль предприятий и высокое 2-е место в Индексе налоговой конкурентоспособности. Откуда берутся такие, на первый взгляд, противоречия? Это попытались объяснить главный экономист Swedbank Latvija Лива Зоргенфрейя и член правления банка Citadele по финансовым вопросам Валтерс Абеле.
Ранее сообщалось, что в исследовании Eurobarometer 2025 года, в котором приняли участие более 25 000 человек, жителям ЕС был задан вопрос: «Платят ли люди в вашей стране налоги пропорционально своим доходам и состоянию?» Большинство опрошенных латвийцев ответили отрицательно. Тем временем Tax Foundation поставила Латвию на 2-е место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню налоговой конкурентоспособности. В ОЭСР входят крупнейшие экономически стабильные и демократические государства мира, включая страны «большой семёрки».
По словам экономиста Swedbank Latvija Ливы Зоргенфрейи, отчёт Tax Foundation и опрос Eurobarometer «говорят о разных вещах — один описывает “материал”, другой — “платье”».
«Индекс налоговой конкурентоспособности Tax Foundation сравнивает налоговые системы стран ОЭСР, учитывая более 40 различных как качественных, так и количественных показателей», — объясняет она.
«Уже много лет налоговые системы Латвии, как и других балтийских стран, находятся в верхней части этого рейтинга. Он оценивает налоговую систему с точки зрения простоты и её влияния на экономический рост. Измеряется так называемая нейтральность налоговой системы — наилучший результат достигают страны, которые собирают максимально возможные налоговые доходы при минимальных искажениях в экономике», — поясняет Зоргенфрейя.
Валтерс Абеле также отмечает, что высокий показатель Латвии в индексе Tax Foundation подтверждает: налоговая система страны — одна из самых простых и дружественных к предпринимательству среди государств ОЭСР.
«В Латвии сравнительно низкие и легко администрируемые налоговые ставки, что создаёт благоприятную среду для бизнеса и способствует притоку инвестиций в экономику», — говорит Абеле.
Экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя подчёркивает, что индекс Tax Foundation в первую очередь ориентирован на бизнес — он помогает компаниям сравнивать страны для потенциальных инвестиций, а также правительствам — оценивать конкурентоспособность собственной налоговой системы и перенимать лучшие практики у стран, стоящих выше в рейтинге.
«Большая часть общества не может делать сбережения!»
Однако Валтерс Абеле отмечает, что налоговая конкурентоспособность — лишь один из факторов, определяющих экономическое развитие страны. «Объём инвестиций и общий уровень благосостояния зависят также от безопасности, уровня бюрократии и коррупции, доступности рабочей силы и цен на энергоресурсы. Низкие налоговые ставки одновременно означают и меньшие налоговые поступления, что ограничивает возможности государства широко финансировать социальные программы и сокращать неравенство. Простая налоговая система, как правило, означает и меньшую прогрессивность — и малоимущие, и обеспеченные жители платят схожие налоговые ставки, что вызывает в обществе ощущение несправедливости», — поясняет представитель банка Citadele.
«Именно здесь кроется объяснение результатов опроса Eurobarometer: хотя Латвия международно признана конкурентоспособной в налоговой сфере, многие жители в повседневной жизни чувствуют, что система — несправедлива».
«Большая часть населения не может формировать сбережения, поскольку доходы уходят на повседневные нужды, а будущее кажется неопределённым. Кроме того, избыточное количество чиновников и бюрократическая нагрузка сводят на нет преимущества налоговой системы для бизнеса — это “съедает” и без того ограниченные ресурсы и тормозит эффективный экономический рост», — подчёркивает Валтерс Абеле.
Знания латвийцев о налоговой системе — одни из самых низких в ЕС
Экономист Лива Зоргенфрейя указывает, что данные опроса Eurobarometer основаны на онлайн-опросе граждан, а значит, это мнение определённой группы населения, а не экспертное исследование. Она отмечает, что на вопрос «Платят ли жители Латвии налоги пропорционально своим доходам и состоянию?» латвийцы действительно чаще, чем представители других стран ЕС, отвечали отрицательно.
Тем не менее, по словам экономиста, из этих данных нельзя напрямую заключить, что налоговая система Латвии «признана самой несправедливой в ЕС». Она добавляет, что в другом вопросе респондентам предложили согласиться или не согласиться с утверждением «В моей стране налоги совершенно не уплачиваются пропорционально доходам и богатству».
С этим утверждением больше всего согласились жители Венгрии (50%), Хорватии (48%), Эстонии (47%), Болгарии (46%) и Словакии (38%).
В Литве (36%) доля тех, кто считает, что налоги «совершенно несправедливо распределены», оказалась точно такой же, как и в Латвии.
Кроме того, Зоргенфрейя обращает внимание, что опрос Eurobarometer также выяснял, как жители оценивают свои знания о налоговой системе.
Доля латвийцев, которые оценили свои знания как «хорошие или очень хорошие», была второй с конца среди всех стран ЕС.
«Это заставляет с осторожностью интерпретировать ответы участников опроса», — отмечает она.
Тем не менее, Зоргенфрейя подчёркивает, что независимо от того, понимают ли люди налоговую систему или нет, восприятие её справедливости остаётся крайне важным. «С этим можно согласиться: если общество считает налоговую систему несправедливой, вероятность уклонения от налогов значительно возрастает. А значит, и риски теневой экономики выше», — говорит экономист.
«Главная обязанность государства — следить, чтобы собранные налоговые средства расходовались разумно. Но также важно просвещать общество о налоговой системе и её положительных сторонах — это может помочь снизить желание участвовать в теневой экономике».
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная организация, объединяющая экономически развитые демократические страны с целью содействовать устойчивому экономическому росту, развитию торговли и инноваций, а также повышению благосостояния и качества жизни общества.
В её состав входят 38 государств: Турция, США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Израиль, Чили, Колумбия и Коста-Рика, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Греция, Португалия, Испания, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Австрия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания.
Некоторые из крупнейших или быстро развивающихся экономик мира не входят в ОЭСР, и на то есть разные причины — от особенностей политической системы до различий в экономических и правовых структурах. Среди наиболее значимых стран, не являющихся членами ОЭСР, — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Россия и Аргентина.