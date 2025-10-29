Жители многоквартирных домов в Латвии скоро получат возможность прилично сэкономить на счетах за электричество

Как правило, энергосообщества состоят из нескольких участников, которыми могут быть как физические лица, так и малые или средние предприятия, причём их число не ограничено. Участники объединяются в энергосообщество для совместного производства, потребления и хранения энергии, обычно из возобновляемых источников.