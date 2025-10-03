ЕС объявил об огромном прорыве в области энергетики, причем Латвия - в лидерах этого процесса

По данным Евростата, доля возобновляемой энергии достигла впечатляющих 54% в период с апреля по июнь, что на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост объясняется бурным развитием солнечной энергетики, которая во втором квартале произвела 122 317 гигаватт-часов (ГВт·ч).

Теоретически этого объема достаточно для обеспечения электричеством около трех миллионов домов.