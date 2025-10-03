ЕС объявил об огромном прорыве в области энергетики, причем Латвия - в лидерах этого процесса
Впервые в истории солнечная энергия стала основным источником производства электроэнергии в ЕС.
Как сообщает Euronews, важнейшей победой для зеленой энергетики стало то, что более половины чистой электроэнергии, произведенной в Европейском союзе во втором квартале 2025 года, пришлись на возобновляемые источники.
По данным Евростата, доля возобновляемой энергии достигла впечатляющих 54% в период с апреля по июнь, что на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост объясняется бурным развитием солнечной энергетики, которая во втором квартале произвела 122 317 гигаватт-часов (ГВт·ч).
Теоретически этого объема достаточно для обеспечения электричеством около трех миллионов домов.
Согласно данным Евростата, июнь 2025 года стал первым месяцем в истории, когда солнечная энергетика заняла первое место среди источников электроэнергии в ЕС, обеспечив 22% энергобаланса. Далее следовали атомная энергетика (21,6%), ветроэнергетика (15,8%), гидроэнергетика (14,1%) и природный газ (13,8%).
В условиях продолжающегося вторжения России в Украину, которое сохраняет нестабильность на энергетическом рынке, особенно для стран, зависящих от ископаемого топлива, устойчивость энергетики и развитие инфраструктуры возобновляемых источников становятся «стратегической необходимостью».
Какие страны ЕС показали наибольшую долю возобновляемой энергии? Как пишет Euronews, лидером второго квартала стала Дания, где на возобновляемые источники пришлось 94,7% чистой произведенной электроэнергии. За ней следовали Латвия (93,4%), Австрия (91,8%), Хорватия (89,5%) и Португалия (85,6%).
