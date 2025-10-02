В Латвии возникла острая нехватка своей электроэнергии. Ее стоимость будет расти
В связи с сокращением местного предложения электроэнергии доля импорта электроэнергии в Латвии в сентябре выросла до 46%.
Как сообщают представители компании Enefit, в сентябре цена электроэнергии в Латвии была почти на 5% выше, чем в августе, составив в среднем 0,084 евро за киловатт-час.
Удорожание связано с резким сокращением выработки солнечной энергии и большей зависимостью от генерации на ископаемом топливе в Латвии и странах Балтии. Солнечная энергия уже не покрывала ежедневное потребление, импортные мощности ограничивал простой соединительной линии Estlink 1, а также дни, когда страны Северной Европы не могли экспортировать электроэнергию из-за собственных потребностей. Кроме того, объем выработки гидроэнергии после рекордно высоких летних показателей сократился, что не позволило сдерживать ценовые пики.
Доля импорта в сентябре выросла до 46% из-за снижения внутреннего производства. Выработка гидроэнергии сократилась примерно вдвое — до 114 ГВтч (по сравнению с 230 ГВтч в августе). Одновременно уменьшилась и генерация солнечной и ветровой энергии — вместе они обеспечили около 10% спроса в сентябре против примерно 21% в августе. При снижении объемов гидроэнергии и общей генерации ветра и солнца в Балтии Латвия была вынуждена больше полагаться на импорт.
В следующем месяце ожидается четкий переход к зимнему сезону. Уже в конце сентября погодные условия напоминали раннюю зиму — более короткие дни и прохладные утра, поэтому в октябре эта тенденция сохранится и, вероятно, усилится: возрастет потребление отопления, а объемы дешевой дневной солнечной энергии продолжат сокращаться.
Октябрьские цены во многом будут зависеть и от экспортных возможностей Северных стран, которые определяются объемами выработки гидро- и ветроэнергии. Ремонтные работы на эстонско-латвийском соединении, плановое отключение линии Литва–Швеция в начале месяца и предстоящий в конце октября ремонт Estlink 2 могут ограничить доступ к более дешевому импорту, что создаст дополнительное давление на цены в Латвии.