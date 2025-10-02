В Латвии возникла острая нехватка своей электроэнергии. Ее стоимость будет расти

Доля импорта в сентябре выросла до 46% из-за снижения внутреннего производства. Выработка гидроэнергии сократилась примерно вдвое — до 114 ГВтч (по сравнению с 230 ГВтч в августе). Одновременно уменьшилась и генерация солнечной и ветровой энергии — вместе они обеспечили около 10% спроса в сентябре против примерно 21% в августе. При снижении объемов гидроэнергии и общей генерации ветра и солнца в Балтии Латвия была вынуждена больше полагаться на импорт.