Камеры на светофорах в Риге насчитали 24 000 нарушений: водителям дали понять, что это только начало

Полиция приходит к выводу, что с момента введения камер проезда на красный культура вождения начинает меняться, водители чаще задумываются о соблюдении правил. И надо считаться с тем, что интеллектуального оборудования по надзору за движением на улицах Риги будет все больше. Штрафы, примененные столичной муниципальной полицией, после уплаты поступают в городской бюджет. Насколько нарушители в этом году пополнили казну Риги, еще неизвестно - статистику подведут в начале следующего года.