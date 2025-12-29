Самоуправление скоро предоставит жителям Риги новую полезную услугу

Рижское самоуправление уже с 1 июля централизовало систему коммуникации, объединив несколько ранее существовавших информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого бесплатного телефона вводится и короткий аналог — 1201, который будет работать с начала следующего года. Оба номера пока будут использоваться параллельно.