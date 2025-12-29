Самоуправление скоро предоставит жителям Риги новую полезную услугу
С 5 января для жителей Риги будет доступен единый телефонный номер самоуправления 1201, который в дальнейшем будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях. Номер легко запомнить, поскольку он совпадает с годом основания Риги.
"Подобный подход уже используется во многих крупных европейских городах: в Варшаве действует номер 19115, в Киеве широко развита система коротких номеров (1539, 1545, 1547), а в Вильнюсе используется номер 1664", - сообщает столичное самоуправление.
Рижское самоуправление уже с 1 июля централизовало систему коммуникации, объединив несколько ранее существовавших информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого бесплатного телефона вводится и короткий аналог — 1201, который будет работать с начала следующего года. Оба номера пока будут использоваться параллельно.
Единый телефон самоуправления обеспечивает информирование о муниципальных услугах в рабочие дни с 8.00 до 18.00, прием сообщений о событиях в городской среде в круглосуточном режиме, а также возможность обратного звонка оператора.
Работу телефона обеспечивают круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекая дополнительные ресурсы. Такая система позволяет самоуправлению быстрее координировать информацию и реагировать в кризисных ситуациях.
Информационные телефоны муниципальных предприятий Риги — Rīgas satiksme, Rīgas ūdens, Rīgas namu pārvaldnieks и других — на данный момент не включены в централизованную систему.