Рождество прошло, рейды продолжаются: Госполиция предупредила о контроле на дорогах до 5 января

В прошлом году за три рождественских выходных дня в стране было зарегистрировано 191 ДТП. В авариях пострадали 19 человек, один погиб. Было зафиксировано 1431 нарушение правил дорожного движения, в том числе 629 случаев превышения скорости и пять случаев агрессивного вождения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было начато 22 административных процесса и 31 уголовный процесс, а за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ - два уголовных процесса.