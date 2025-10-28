Иностранцы своими деньгами вынесли оценку латвийской системе здравоохранения
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 2024 год стал успешным для медицинского туризма в Латвии. Всего медицинские услуги, включая телемедицину, в стране получили 40 733 иностранных пациента.
Рост числа пациентов
После нескольких кризисных лет, вызванных пандемией Covid-19 и войной России против Украины, в 2024 году число медицинских туристов выросло на 46%, а количество приехавших пациентов увеличилось на 16%, что, как считает SPKC, подтверждает доверие иностранных граждан и высокую оценку латвийской системы здравоохранения.
Количество иностранных пациентов, приезжающих в Латвию лично, стабильно растет. Эта тенденция продолжалась и в 2023 году (+31%), а в 2024 году рост составил еще 16%, достигнув 14 187 человек.
Больше всего из Великобритании
В 2024 году больше всего иностранных пациентов прибыло в Латвию из Великобритании, Литвы, Канады и Германии. SPKC отмечает, что лидирующие позиции занимают именно граждане Великобритании, не являющиеся представителями латвийской общины.
Великобритания является ведущей страной, из которой пациенты приезжают в Латвию для получения различных медицинских услуг, в первую очередь бариатрических операций, пластической хирургии, стоматологических процедур и других. На втором месте — Литва, пациенты из которой чаще всего обращаются за лечением бесплодия, диагностикой и флебологией. Среди пациентов из Канады и Германии наиболее востребована диагностика, за ней следуют терапия и реабилитация.
Сколько тратят?
Три страны, приносящие наибольшие доходы в 2024 году, были следующими: в среднем один пациент из Великобритании потратил на медицинские услуги в Латвии 1669 евро, пациент из Чехии — 1218 евро, а пациент из Эстонии — 1152 евро.
Анализ возрастного состава медицинских туристов за последние восемь лет показывает, что наиболее активными иностранными пациентами в Латвии являются люди в возрасте 35–44 и 45–54 лет. Значительную долю составляют также более молодые пациенты в возрасте от 25 до 34 лет и группа от 55 до 64 лет.
Не все, однако, в восторге от нашей медицины. Как ранее писал Otkrito.lv, даже врачи считают, что латвийская система здравоохранения едва держится и может рухнуть.