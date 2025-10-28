Иностранцы своими деньгами вынесли оценку латвийской системе здравоохранения

Великобритания является ведущей страной, из которой пациенты приезжают в Латвию для получения различных медицинских услуг, в первую очередь бариатрических операций, пластической хирургии, стоматологических процедур и других. На втором месте — Литва, пациенты из которой чаще всего обращаются за лечением бесплодия, диагностикой и флебологией. Среди пациентов из Канады и Германии наиболее востребована диагностика, за ней следуют терапия и реабилитация.