Мнение медика: латвийская система здравоохранения едва держится и может рухнуть

Наши соседи — Литва и Эстония — выглядят примерно в полтора раза лучше. Между тем именно медсестры составляют более половины всех специалистов здравоохранения и обеспечивают большую часть ежедневного ухода и работы в кризисных ситуациях. Это означает, что «позвоночник» системы здравоохранения в Латвии крайне хрупок. По прогнозам, к 2030 году глобальный дефицит медсестёр может достичь 6 млн, из них 2,3 млн — в Европе. Латвия фактически обеспечивает кадрами более богатые страны — Ирландию, Швейцарию, Великобританию, Австрию, Германию и Норвегию.