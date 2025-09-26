Мнение медика: латвийская система здравоохранения едва держится и может рухнуть
"В Латвии число медсестёр на 1000 жителей — одно из самых низких среди стран ОЭСР. Ниже показатель только в Греции. Этот уровень долгие годы существенно не меняется и заметно отстаёт от среднего по ЕС", - пишет в своем комментарии Линда Фриденберга, директор по уходу Детской клинической университетской больницы.
Наши соседи — Литва и Эстония — выглядят примерно в полтора раза лучше. Между тем именно медсестры составляют более половины всех специалистов здравоохранения и обеспечивают большую часть ежедневного ухода и работы в кризисных ситуациях. Это означает, что «позвоночник» системы здравоохранения в Латвии крайне хрупок. По прогнозам, к 2030 году глобальный дефицит медсестёр может достичь 6 млн, из них 2,3 млн — в Европе. Латвия фактически обеспечивает кадрами более богатые страны — Ирландию, Швейцарию, Великобританию, Австрию, Германию и Норвегию.
Заработная плата
Главная проблема — несоответствие зарплат уровню образования, объёму и ответственности работы. Средняя зарплата медсестёр в Латвии в I полугодии 2025 года составляла около 1955 евро (брутто), что немного выше средней зарплаты по стране (1808 евро). Отношение составляет 1,08, тогда как в Европе этот коэффициент колеблется от 0,8 до 1,6.
Но в абсолютных цифрах латвийские зарплаты значительно ниже, чем в развитых странах ЕС, и мы становимся неконкурентоспособными. При этом в тарифах Национальной службы здравоохранения ставка за труд медсестры составляет 1388 евро, тогда как фактическая зарплата существенно выше, что отражает давление рынка труда.
Дефицит кадров будет расти
Ситуацию усугубляют высокий отток студентов, небольшой приток в государственную систему после окончания учёбы, ненормированные нагрузки и разрешенные 24-часовые смены. В Латвии нет норматива безопасного количества пациентов на одну медсестру и не внедрена классификация сложности ухода. Опасность усиливает возрастная структура: 39% латвийских медсестёр старше 55 лет (в среднем по ЕС — 24%). Это самый высокий показатель среди 18 стран, предоставивших данные.
Проблему осложняет и смена поколений. Поколение Z ценит баланс работы и личной жизни, гибкий график и достойную оплату. Многие выбирают неполную ставку — фактически 10 выпускников покрывают лишь 7 рабочих мест.
Последствия дефицита и оплаты
Дефицит медсестёр в Латвии намного серьёзнее, чем дефицит врачей, но система держится на ненадёжных решениях: 24-часовых дежурствах, работе на полторы–две ставки, совмещении нескольких мест.
Трудовое законодательство ограничивает нагрузку только в одной больнице, но не в системе в целом, что позволяет «легально» перерабатывать. Это опасно для работников и пациентов, ведёт к выгоранию и эмиграции.
Выводы и рекомендации
Латвийская система здравоохранения держится на перегруженных работниках. Если бы все ограничились одной нормальной ставкой, система рухнула бы. Для привлекательности профессии нужны: безопасная рабочая среда, уважение, отсутствие моббинга, престиж, адекватная оплата, а также чёткий норматив «медсестра–пациент» с учётом сложности ухода.
Примеры соседних стран показывают, что можно иначе: в Литве, Швеции и Финляндии неделя для медработников — 32–38 часов. Это краткосрочно увеличивает дефицит, но долгосрочно привлекает кадры и снижает выгорание.
Ключевой вопрос звучит так: после какой отработанной смены вы бы сами не хотели, чтобы медсестра ухаживала за вами или вашим ребёнком — после 12-й, 16-й или 24-й? Это не вопрос комфорта работников, а вопрос безопасности, качества и устойчивости системы.
Вывод: необходимо обеспечить медсёстрам зарплату, соответствующую ответственности и рискам за одну ставку, чтобы они могли заботиться о себе, своих семьях и здоровье жителей Латвии.