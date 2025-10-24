Скоро встретимся с ними в небе! Академия airBaltic подготовила еще 33 молодых пилота
23 октября 33 студента завершили обучение в Академии пилотов латвийской национальной авиакомпании airBaltic, получив свидетельства коммерческих пилотов после прохождения полной программы подготовки. Это — самый масштабный выпуск в истории академии.
Исполнительный директор airBaltic Training Вилмантас Вацловас Мажонас отметил: «Мы с гордостью поздравляем новых выпускников Академии пилотов. Каждый из них символизирует не только личную целеустремлённость и достижения, но и новое поколение авиационных профессионалов, формирующих будущее airBaltic и всей отрасли. Многие уже готовятся к следующему этапу обучения, чтобы вскоре присоединиться к команде airBaltic. Успех любой авиакомпании зиждется на квалифицированных специалистах, и мы стремимся поддерживать развитие таких талантов».
Среди выпускников — представители Австрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Румынии и Швеции.
В настоящее время в Академии пилотов airBaltic обучаются 141 студент. Большинство из них — из стран Балтии, однако среди курсантов также есть граждане других государств ЕС, включая Данию, Германию, Францию, Финляндию, Испанию и Италию. Примечательно, что более 10% студентов Академии пилотов — женщины.
За годы существования программы 164 выпускника Академии стали сотрудниками airBaltic. Большинство из них работают вторыми пилотами, а несколько — инструкторами по подготовке. Важный рубеж развития Академии — четверо её выпускников уже стали капитанами airBaltic, что подтверждает качество программы и ясно показывает карьерный путь от кадета до капитана.
airBaltic также предлагает уникальную программу спонсорства кадетов: после успешного прохождения оценки и трудоустройства в авиакомпанию она предоставляет студентам финансирование в виде целевого займа для продолжения обучения.