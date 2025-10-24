Скоро встретимся с ними в небе! Академия airBaltic подготовила еще 33 молодых пилота

Исполнительный директор airBaltic Training Вилмантас Вацловас Мажонас отметил: «Мы с гордостью поздравляем новых выпускников Академии пилотов. Каждый из них символизирует не только личную целеустремлённость и достижения, но и новое поколение авиационных профессионалов, формирующих будущее airBaltic и всей отрасли. Многие уже готовятся к следующему этапу обучения, чтобы вскоре присоединиться к команде airBaltic. Успех любой авиакомпании зиждется на квалифицированных специалистах, и мы стремимся поддерживать развитие таких талантов».