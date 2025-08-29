Lufthansa стала акционером airBaltic: немецкий гигант вошел в капитал латвийской авиакомпании
Немецкая авиакомпания Lufthansa официально вошла в число акционеров латвийской airBaltic, увеличив уставный капитал национального перевозчика на 16,64 миллиона евро и укрепив планы его дальнейшего роста.
Основной капитал авиакомпании увеличен за счет эмиссии подлежащих обязательной конвертации акций двух новых категорий, говорится в правилах увеличения основного капитала airBaltic.
В том числе одна подлежащая обязательной конвертации акция присвоена стратегическому инвестору airBaltic - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, и таким образом выполнены обязательства компании и ее крупнейшего акционера - Латвийского государства, вытекающие из заключенного 29 января 2025 года инвестиционного договора. Вторая подлежащая обязательной конвертации акция присвоена Латвийскому государству в соответствии с договором о вкладе от 20 августа 2025 года.
Номинальная стоимость каждой акции новой эмиссии составляет 8,32 млн евро, а продажная цена каждой акции новой эмиссии - 14 млн евро.
Таким образом, сейчас основной капитал airBaltic составляют 251 795 252 простые акции номинальной стоимостью 0,1 евро за одну акцию, а также две акции, подлежащие обязательной конвертации, номинальной стоимостью 8,32 млн евро за одну акцию.
Цель увеличения основного капитала - обеспечить дополнительное финансирование airBaltic и поддержать планы роста компании.
Независимо от номинальной стоимости акции, каждая подлежащая обязательной конвертации акция дает право на 31 474 410 голосов на собрании акционеров, а также на получение дивидендов, преимущественное право на приобретение акций нового выпуска в случае увеличения основного капитала и преимущественное право на приобретение конвертируемых облигаций в случае эмиссии конвертируемых облигаций, так как конвертируемая акция представляет 31 474 410 акций.
Кроме того, каждая подлежащая обязательной конвертации акция дает право на получение ликвидационной квоты и предоставляет дополнительные права, как если бы держателю этой акции принадлежало 10% капитала с правом голоса и он представлял 10% уставного капитала компании, в том числе право потребовать проведения специальной проверки; право предъявить иск учредителям, членам совета или правления либо ревизору; право потребовать созыва внеочередного собрания акционеров; право потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включить дополнительные вопросы в повестку дня собрания; право внесения проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров; право выдвигать для избрания в совет своего кандидата; право потребовать отложить утверждение годового отчета, если акционер оспаривает правильность отдельных статей годового отчета, и право потребовать от совета проверки деятельности правления.
Если в течение 36 месяцев со дня эмиссии подлежащих обязательной конвертации акций основной капитал авиакомпании или количество акций авиакомпании будут изменены, количество голосов и подлежащих обязательной конвертации акций будет скорректировано таким образом, чтобы каждая акция представляла 10% голосов и акций компании, выпущенных в обращение на тот момент, сказано в правилах увеличения основного капитала.
Как сообщалось, в 2024 году концерн airBaltic работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.
В этом году в первом полугодии убытки airBaltic сократились многократно - до 1,729 млн евро, а оборот концерна увеличился на 3% и составил 349,648 млн евро.
До сих пор Латвийскому государству принадлежало 97,97% акций airBaltic, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1.
30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.