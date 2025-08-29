Lufthansa стала акционером airBaltic: немецкий гигант вошел в капитал латвийской авиакомпании

Кроме того, каждая подлежащая обязательной конвертации акция дает право на получение ликвидационной квоты и предоставляет дополнительные права, как если бы держателю этой акции принадлежало 10% капитала с правом голоса и он представлял 10% уставного капитала компании, в том числе право потребовать проведения специальной проверки; право предъявить иск учредителям, членам совета или правления либо ревизору; право потребовать созыва внеочередного собрания акционеров; право потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включить дополнительные вопросы в повестку дня собрания; право внесения проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров; право выдвигать для избрания в совет своего кандидата; право потребовать отложить утверждение годового отчета, если акционер оспаривает правильность отдельных статей годового отчета, и право потребовать от совета проверки деятельности правления.