airBaltic добавляет новые маршруты и рейсы.
В Латвии
Сегодня 11:52
Из Риги снова можно будет улететь в Ереван, Белград и Абердин - airBaltic возвращает маршруты и добавляет новые
Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что в следующем летнем сезоне — с конца марта до конца октября 2026 года — из Риги будут открыты три новых маршрута, возобновятся рейсы еще в три направления, а также увеличится частота полетов по 20 уже существующим маршрутам, тем самым укрепляя связь столицы с миром.
airBaltic запустит прямые рейсы между Ригой и Антальей (Турция), куда до сих пор выполнялись только чартерные перелеты, а также в Оулу (Финляндия), дополняя ранее анонсированный прямой рейс в Каунас (Литва). Кроме того, компания планирует возобновить рейсы из Риги в Абердин (Великобритания), Белград (Сербия) и Ереван (Армения).
В дополнение к новым направлениям airBaltic в следующем летнем сезоне увеличит частоту рейсов по 20 существующим маршрутам из Риги, среди которых — Берлин, Бухарест, Цюрих, Ларнака, Любляна, Мальта, Милан, Прага, София, Стамбул, Тбилиси и многие другие.
Всего в следующем летнем сезоне авиакомпания предложит почти 70 прямых маршрутов из Риги — на 8% больше, чем в нынешнем сезоне.