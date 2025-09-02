Из Риги снова можно будет улететь в Ереван, Белград и Абердин - airBaltic возвращает маршруты и добавляет новые

airBaltic запустит прямые рейсы между Ригой и Антальей (Турция), куда до сих пор выполнялись только чартерные перелеты, а также в Оулу (Финляндия), дополняя ранее анонсированный прямой рейс в Каунас (Литва). Кроме того, компания планирует возобновить рейсы из Риги в Абердин (Великобритания), Белград (Сербия) и Ереван (Армения).