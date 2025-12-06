Коррупционный скандал в Украине может подтолкнуть Латвию к проверке помощи Киеву
Депутаты партии "За стабильность" предлагают поправки к закону о Государственном контроле, чтобы провести ревизию помощи Украине на сумму 966 млн евро. Поводом стал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома", затронувший и Латвию.
Депутаты партии "За стабильность" разработали поправки к закону о Государственном контроле, призывая провести ревизию помощи Украине. Цель поправок - обеспечить прозрачность государственной помощи, предоставляемой Украине с 2022 года.
Поправки предусматривают, что Государственный контроль до 31 марта 2026 года подготовит ревизионный отчет об использовании политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи. Результаты ревизии должны быть представлены в Сейм до 15 апреля 2026 года.
В аннотации к законопроекту отмечается, что с начала войны Латвия предоставила Украине помощь на сумму 966 миллионов евро, включая военную помощь, помощь гражданскому населению в Латвии, гуманитарную помощь и поддержку украинского правительства, а также поддержку реформ и восстановления.
По мнению партии, необходимость принятия поправок усилилась в связи с общественным резонансом, вызванным информацией о коррупционном скандале в украинской компании "Энергоатом", в связи с которым упоминается и Латвия. Скандал в Украине привел к отставкам высокопоставленных чиновников, в том числе главы администрации президента Андрея Ермака, который пообещал сотрудничать со следствием.
СМИ связывают это дело с широкой схемой, в которой участвуют около 12 стран, включая Латвию. Посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович заявил, что послы Европейского союза (ЕС) встретились с украинскими следователями и Латвия готова оказать помощь, если это потребуется. В то же время латвийская прокуратура пока не комментирует, получила ли она запрос Украины о правовой помощи в связи с коррупционным скандалом в "Энергоатоме".