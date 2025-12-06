Коррупционный скандал в Украине может подтолкнуть Латвию к проверке помощи Киеву

СМИ связывают это дело с широкой схемой, в которой участвуют около 12 стран, включая Латвию. Посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович заявил, что послы Европейского союза (ЕС) встретились с украинскими следователями и Латвия готова оказать помощь, если это потребуется. В то же время латвийская прокуратура пока не комментирует, получила ли она запрос Украины о правовой помощи в связи с коррупционным скандалом в "Энергоатоме".