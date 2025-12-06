"1000 евро в Риге и в деревне - две разные жизни": экономист - о настоящем уровне благосостояния
Оценивать благосостояние жителей Латвии только по цифре в выписке со счета — ошибочно, считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.
«Определить, каково качество жизни и уровень доходов людей за пределами Риги, — довольно большое испытание. Трудно оценивать человека только по уровню его доходов», — признает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис, обсуждая старение общества и благосостояние сеньоров в передаче TV24 «Naudas cena».
«Человек, может быть, зарабатывает мало, но и тратит немного. Кто-то со стороны сказал бы, что он живет бедно, но он в себе уверен, приходит в банк, просит кредит, потому что знает, что сможет его вернуть, - отмечает Гашпуйтис. - Но по общим критериям он не попадает в ту категорию, которой обычно выдают кредит. 1000 евро в Риге - это одна величина, в сельской местности - другая. Но мы по всей стране смотрим более или менее одинаково».
В свою очередь, эксперт по пенсионной системе, доктор экономических наук Эдгар Вольскис добавляет, что важно не только то, на какую сумму в месяц человек живет, может ли он одеть и обучить детей, но и то, насколько и вообще способен ли он формировать накопления. «Благосостояние в домохозяйстве возникает тогда, когда живут не от зарплаты до зарплаты, а когда есть возможность откладывать, размещать деньги на счете», — подчеркивает он.