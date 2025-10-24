Конституционный суд: запрет на ароматизаторы в вейпах - законен и необходим

Продавцы электронных курительных устройств оспаривали поправки к закону, которые запрещают выпуск на рынок жидкостей для электронных курительных устройств и заменителей табака, содержащих ароматизаторы, за исключением ароматизаторов, имитирующих запах или вкус табака. Также запрещено распространять на рынке табачные изделия, если в их состав входят добавки, облегчающие вдыхание или усвоение никотина, в том числе ментол, его аналоги и гераниол.