Жители Латвии чувствуют себя в большей опасности, чем люди в Алжире и Ираке

В целом по миру 73% взрослых заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью в городе или районе, где они живут. Это самый высокий показатель за всю историю исследований Gallup (они начались в 2006 году), и он увеличился на 13% за последнее десятилетие.