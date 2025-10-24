Жители Латвии чувствуют себя в большей опасности, чем люди в Алжире и Ираке
Согласно новому отчету, в Латвии люди чувствуют себя в меньшей безопасности, гуляя в одиночку по ночам, чем в десятках других стран, включая Алжир и Ирак.
Более того, в издании The Global Safety Report за 2025 год, проведенный института Гэллапа, только одна европейская страна вошла в десятку стран с самым высоким чувством безопасности: Норвегия (91%). Дания и Косово (89%) занимают второе место в рейтинге европейских стран, соответственно 11-е и 12-е места в мире.
В Латвии измерение уровня безопасности показало 74%. Для сравнения: в Алжире - 78%, в Ираке - 77%. В Литве тоже 74% людей спокойно гуляют по ночам, в Эстонии - 83%.
С показателем 60% восприятие безопасности среди итальянцев является самым низким в Европе и 95-м в мире, уступая охваченной войной Украине (62%), Никарагуа (63%), Мавритании (64%) и Нигеру (67%).
Франция, занявшая 56-е место с 73%, оказалась выше Италии, но уступила таким европейским странам, как Испания (81%), Германия (78%) и Великобритания (76%), а также таким неевропейским государствам, как Египет (82%), Бангладеш (74%) и Белиз (74%).
В отчете Gallup было опрошено 145 170 взрослых в возрасте от 15 лет и старше в 144 странах и территориях.
В целом по миру 73% взрослых заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью в городе или районе, где они живут. Это самый высокий показатель за всю историю исследований Gallup (они начались в 2006 году), и он увеличился на 13% за последнее десятилетие.
"Парадокс поразителен", - отмечают исследователи в своем отчете. "Мы переживаем больше вооруженных конфликтов, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. И все же, по данным Gallup, больше людей, чем когда-либо, говорят, что чувствуют себя в безопасности в своих общинах".
Регион мира с самым высоким уровнем чувства безопасности - Азиатско-Тихоокеанский (79%). На втором месте - Западная Европа (77%), опережающая Ближний Восток и Северную Африку (74%).
Тем временем, как сообщал Otkrito.lv, жителей Латвии призвали к бдительности - угрозы безопасности растут.