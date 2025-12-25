Архиепископ Грантс призвал латвийцев не бояться отсутствия спокойствия в душе
Архиепископ Латвийской евангелическо‑лютеранской церкви Риналд Грантс в рождественском послании призвал людей не тревожиться из‑за отсутствия внутреннего спокойствия и довериться Христу как источнику мира даже в условиях мировых потрясений.
"Если чего и следует избегать на Рождество, так это возврата подарка дарящему", - сказал Грантс. В своем обращении он объясняет, что это обычно происходит в отношениях с Богом.
Он желает довериться Христу в Рождество и говорит о том, что даже посреди мировых потрясений, войн и внутренних распрей душевный мир возможен, если он основан не на обстоятельствах, а на личности Христа, который с нами, и поэтому душевный мир становится возможным.
Архиепископ призывает довериться Христу как несущему мир и самим стать вестниками мира в наших семьях, на работе, в кругу друзей и по всей Латвии. "Желаю, чтобы мир Христов наполнил сердца и дома людей и оставался в них в новом году Господней благодати", - говорит архиепископ.