Скользкие трассы по всей стране: водителей просят снизить скорость

Условия движения на главных государственных дорогах осложнены на Видземском шоссе от Виреши до Вецлайцене и от Стренчи до Валки, на Рижской объездной дороге, Даугавпилсском шоссе, Баускском шоссе от Кекавской объездной дороги до Дзимтмисы, на Елгавском шоссе, Лиепайском шоссе от Риги до перекрестка Апшупе и от Мазблидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы.