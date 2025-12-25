Скользкие трассы по всей стране: водителей просят снизить скорость
Утром в четверг движение по многим дорогам Латвии осложнено из‑за льда и снега: зимняя техника работает в усиленном режиме, а Latvijas Valsts ceļi призывает водителей быть особенно осторожными и планировать поездки с запасом времени.
В четверг утром во многих районах Курземе, Земгале и Латгале лед и снег затрудняют движение по главным и региональным дорогам, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC). Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. В работах по обслуживанию дорог задействовано 88 единиц зимней техники.
Условия движения на главных государственных дорогах осложнены на Видземском шоссе от Виреши до Вецлайцене и от Стренчи до Валки, на Рижской объездной дороге, Даугавпилсском шоссе, Баускском шоссе от Кекавской объездной дороги до Дзимтмисы, на Елгавском шоссе, Лиепайском шоссе от Риги до перекрестка Апшупе и от Мазблидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы.
Также следует соблюдать осторожность на Резекненском шоссе, на дороге граница с Россией - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, Даугавпилсской объездной дороге, Резекненской объездной дороге и на автомагистрали Тинужи - Кокнесе.
Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Лиепаи, Кулдиги, Салдуса, Талси, Тукумса, Добеле, Елгавы, Бауски, Валки, Алуксне, Айзкраукле, Екабпилса, Мадоны, Прейли, Резекне, Лудзы, Даугавпилса и Краславы.
LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, оставлять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.