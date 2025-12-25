Русская рыба тайком лезет на столы к европейцам. В Латвии мечтают поставить ей заслон
Российская рыба по-прежнему попадает на европейские тарелки, несмотря на попытки сократить импорт. Пока одни страны ЕС настаивают на более жестких ограничениях, другие предупреждают, что Европа слишком зависима от улова Москвы.
Пора ударить по флоту
Как пишет издание Euractiv, страны Балтии, Финляндия и Швеция постоянно ищут новые способы использовать экономическое давление, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины, и с учетом того, что они делят Балтийское море с Россией, рыбная отрасль является важным вопросом.
Совместно эти страны считают, что по российскому рыболовному флоту можно нанести удар, и неоднократно призывали к повышению тарифов на российские морепродукты, тонны которых все еще поступают в ЕС.
Для экологических НПО это также вопрос морали. «Российские рыболовные суда тесно связаны с режимом … так что существует связь с войной в Украине», — сказала Euractiv по телефону Ваня Вулперхорст, эксперт организации Oceana по незаконному рыболовству.
Латвия хочет ограничить
Два российских рыболовных гиганта — Norebo и Murman Seafood — недавно были признаны виновными в ведении финансируемой государством шпионской деятельности в водах ЕС, что повлекло за собой санкции. Тем не менее Еврокомиссия отклонила призывы к введению дополнительных ограничений на импорт рыбы.
Министр сельского хозяйства и рыболовства Латвии Армандс Краузе заявил Euractiv, что он все еще ищет поддержку.
«В нынешней геополитической ситуации мы не можем остановиться на том, что уже сделано», — сказал он.
«Чтобы поддержать Украину, нам необходимо последовательно продолжать ограничивать торговлю с Россией и Беларусью».
Икра и треска
В публичных заявлениях Еврокомиссия утверждает, что было сделано достаточно для отказа от российской рыбы. Вскоре после вторжения России в Украину ЕС выбрал легкую цель и запретил импорт икры — наряду с шампанским и бриллиантами, — хотя Россия поставляла ее в очень небольших объемах. Однако другие, менее гламурные рыбные продукты продолжали поступать, прежде всего треска и минтай, причем часть из них даже ввозилась беспошлинно.
С 2024 года ЕС лишил эти поставки доступа к каким-либо тарифным льготам, но в том же году все равно закупил российской рыбы на 709 миллионов евро. Основная часть пришлась на Нидерланды, Германию, Францию и Польшу.
От Португалии до Польши
В ряде стран любые меры против российской трески отражаются как на экономике, так и на кулинарных традициях. Особенно это заметно в Португалии, известной своей любовью к бакаляу. Португальцы утверждают, что у них есть более тысячи способов его приготовления.
Наряду с Нидерландами и Польшей, страна входит в тройку крупнейших импортеров российской трески в ЕС. Как пояснила национальная ассоциация малого и среднего бизнеса CPPME, Португалия уже много лет опирается на иностранные поставки, чтобы обеспечивать спрос. В том числе покупает и российская треска. Но нынешние тарифы на импорт российской трески — около 12 процентов — уже и так сильно бьют по кошелькам португальцев.
На другом конце ЕС находится Польша — один из самых жестких сторонников давления на Москву. Варшава недавно попросила Брюссель повысить тарифы на ряд российских товаров, но рыбу в список не включила. Это не вызывает удивления, учитывая, насколько польские переработчики зависят от российской трески.
«Мы почти на 100 процентов зависим от импорта. Физически и практически невозможно получить это сырье внутри ЕС», — заявил Сильвестер Шиманик из Польской ассоциации переработчиков на парламентских слушаниях в прошлом году. «Мы бы с радостью это сделали, но находимся в совершенно иной ситуации, чем несколько лет назад».
Норвежская лазейка
Ситуацию дополнительно осложняет то, что российская рыба также попадает в ЕС через несколько обходных каналов.
Базирующееся в Брюсселе рыболовное лобби Europêche давно указывает на то, что треска, выловленная Россией, может поступать в ЕС беспошлинно после переработки в Норвегии.
Если достаточно глубоко переработать продукт в Норвегии, можно сказать, что он норвежский. Так можно отмыть российское происхождение улова.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии и за своими рыбаками следят в оба глаза: незаконный улов обойдется в сотни евро.