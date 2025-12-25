В публичных заявлениях Еврокомиссия утверждает, что было сделано достаточно для отказа от российской рыбы. Вскоре после вторжения России в Украину ЕС выбрал легкую цель и запретил импорт икры — наряду с шампанским и бриллиантами, — хотя Россия поставляла ее в очень небольших объемах. Однако другие, менее гламурные рыбные продукты продолжали поступать, прежде всего треска и минтай, причем часть из них даже ввозилась беспошлинно.