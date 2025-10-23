Министр внутренних дел Рихард Козловскис.
В Латвии
Сегодня 13:04
Министр призвал граждан к бдительности - угрозы безопасности растут
Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что ситуация с безопасностью в Латвии усложняется, призвав граждан к бдительности. Власти усиливают Службу безопасности и продолжают укрепление восточной границы при поддержке ЕС.
Ситуация с безопасностью в Латвии становится все более сложной, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис. Он подчеркнул, что оснований для паники нет, однако общество должно быть бдительным и сообщать ответственным службам о любых замеченных потенциальных угрозах для безопасности.
Козловскис отметил, что в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение средств для укрепления потенциала Службы государственной безопасности, поскольку объемы ее работы растут.
Что касается укрепления восточной границы страны, то, по словам министра, процесс идет по плану, в том числе для этого используется значительное финансирование ЕС, что особенно важно в условиях нехватки бюджета.