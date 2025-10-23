Министр призвал граждан к бдительности - угрозы безопасности растут

Ситуация с безопасностью в Латвии становится все более сложной, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис. Он подчеркнул, что оснований для паники нет, однако общество должно быть бдительным и сообщать ответственным службам о любых замеченных потенциальных угрозах для безопасности.