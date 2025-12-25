Жителям Марупе напомнили об установленных в крае правилах проведения фейерверков

Жителям также напоминают, что в стране действует Закон о обороте пиротехнических изделий, в котором установлено, что фейерверки и сценические пиротехнические изделия допускается использовать только в соответствии с инструкциями по применению и указанными в них требованиями безопасности, а также оговорены случаи, когда использование пиротехнических изделий запрещено: