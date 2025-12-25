Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:12
Жителям Марупе напомнили об установленных в крае правилах проведения фейерверков
Чтобы предстоящие праздники и смена года прошли спокойно и безопасно, самоуправление Марупского края напоминает о необходимости соблюдать все правила и требования безопасности.
Согласно Правилам общественного порядка Марупского края, на территории самоуправления — в городе и волостях — запрещено использовать фейерверки и сценические пиротехнические изделия с 23:00 до 07:00, за исключением новогодней ночи. В новогоднюю ночь их использование разрешено с 31 декабря 07:00 до 1 января 03:00.
Жителям также напоминают, что в стране действует Закон о обороте пиротехнических изделий, в котором установлено, что фейерверки и сценические пиротехнические изделия допускается использовать только в соответствии с инструкциями по применению и указанными в них требованиями безопасности, а также оговорены случаи, когда использование пиротехнических изделий запрещено:
- на чужой частной собственности без согласия владельцев или пользователей;
- вблизи земельных участков, зданий или транспортных средств, принадлежащих другим частным лицам, если при использовании пиротехники снаряды, искры или их остатки могут попадать на землю, здания или транспортные средства других лиц, и эти лица не дали на это согласия;
- в помещениях, за исключением фейерверков категории F1 и сценических пиротехнических изделий;
- ближе чем 100 метров от пожаро- и взрывоопасных объектов и их территорий, топливных цистерн, газовых баллонов и иных легковоспламеняющихся или пожароопасных веществ и материалов;
- ближе чем 100 метров от объектов производства и хранения опасных веществ и смесей;
- ближе чем 100 метров от зоопарков, звероводческих хозяйств и животноводческих объектов без разрешения их владельцев;
- под линиями электропередачи низкого и высокого напряжения и линиями связи, под кронами деревьев и иными препятствиями, которых могут достичь пиротехнические заряды (вещества), а также в туннелях;
- ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по использованию пиротехнического изделия, от мостов, железной дороги, автодорог, транспортных развязок и пересечений;
- на проезжей части и пешеходных тротуарах без разрешения местного самоуправления;
- ближе чем 100 метров от государственных и муниципальных учреждений, иностранных дипломатических представительств, церквей и молитвенных домов, лечебных учреждений, учебных заведений, учреждений социальной опеки и реабилитации, автовокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и пассажирских портов без разрешения соответствующих учреждений;
- во дворах многоквартирных домов при использовании пиротехнических ракет.