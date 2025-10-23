"Она была настоящим солнышком…" Мама девушки, умершей от передозировки в Кулдиге, рассказала о ее последних мгновениях

«Потом её подготовили, нам нужно было немного подождать, и мы смогли поцеловать её в последний раз — ещё тёплую. Я уже столько выплакала, что больше нет [слёз]. А перед тем, когда в последний раз… перед гробом… Райан не выдержал. Всё время держался, как мужчина. Как он плакал… Мне было жаль его больше, чем себя. Мне вообще их обоих было жаль. У них всё только начиналось… Она ведь была настоящее солнышко. Просто солнышко…»