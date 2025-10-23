"Она была настоящим солнышком…" Мама девушки, умершей от передозировки в Кулдиге, рассказала о ее последних мгновениях
Почему Луиза Бергмане в тот роковой вечер 23 сентября в Кулдиге сказала «да» персиковым синтетическим таблеткам у друзей? Этот вопрос снова и снова не дает покоя ее матери Лиге Бергмане. По ее словам, дочь не была наркоманкой, даже не употребляла алкоголь, — рассказывает lsm.lv.
Для Луизы время остановилось на 21 году жизни. Её смерть дала возможность жить ещё пятерым людям, а у родных остались лишь светлые воспоминания и бесконечная боль.
«Единственная ошибка, которую я совершила, — выключила телефон и звук. Мне нужно было выспаться перед работой. Я никогда в жизни себе этого не прощу», — вспоминает Лига. В 5:36 утра ей звонила подруга дочери, с которой они вместе принимали таблетки. Лига не услышала. В скорую сообщили более чем через час. Мать снова и снова думает: может быть, если бы медиков вызвали раньше, Луиза была бы жива. Позже выяснилось, что она приняла больше одной таблетки.
В тот момент Луиза, казалось, наконец нашла своё счастье — познакомилась с американцем Райаном. В феврале он приезжал в Латвию, чтобы попросить у Лиги руку её дочери, а 7 октября Луиза должна была лететь к нему в США. Этот день стал днём после её похорон…
«Райан приехал через два дня. Зашёл к Луизе в палату, спросил, можно ли включить музыку. Вставил ей в ухо наушник, себе — другой, слушал, сидел рядом, держал за руку, плакал. Принёс плюшевого мишку, положил рядом», — рассказывает мать.
После многочисленных обследований пришлось принять страшную новость — мозг Луизы умер. Её больше не было, но органы могли спасти жизни других людей. Лига согласилась: «Я очень рада, что эти пятеро живут. Очень рада».
«Потом её подготовили, нам нужно было немного подождать, и мы смогли поцеловать её в последний раз — ещё тёплую. Я уже столько выплакала, что больше нет [слёз]. А перед тем, когда в последний раз… перед гробом… Райан не выдержал. Всё время держался, как мужчина. Как он плакал… Мне было жаль его больше, чем себя. Мне вообще их обоих было жаль. У них всё только начиналось… Она ведь была настоящее солнышко. Просто солнышко…»
Продолжая расследование по возбужденному уголовному делу о незаконном обороте веществ и передозировке молодой женщины в Кулдиге, полиция обнаружила более 100 тайников с большим количеством наркотических и психотропных веществ, сообщила Государственная полиция.
В тот же день, когда 24 сентября в Кулдигскую больницу поступила молодая женщина с признаками отравления наркотиками, полиция задержала одного человека и провела процессуальные действия. Всего по делу были задержаны три человека, одному из которых избрана мера пресечения — арест. При обыске у одной из задержанных девушек в Кулдиге были найдены и изъяты семь свёртков из фольги с высушенной зелёно-коричневой растительной массой (предположительно марихуаной), семь электронных сигарет без акцизных марок, наличные деньги и пачка сигарет без латвийских акцизных знаков.
В квартире другой задержанной в Вентспилсе нашли одну, предположительно, таблетку MDMA и две сигареты с характерным запахом марихуаны. У задержанного мужчины в его автомобиле и квартире в Вентспилсе обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, которые он хранил с целью продажи: 198 таблеток MDMA, 269,77 грамма высушенной марихуаны и несколько пластиковых пакетов.
Кроме того, выяснилось, что мужчина создавал тайники. Полиция обнаружила 103 тайника в лесах Юрмалы и Елгавы. В 50 из них находились, предположительно, листки с LSD, а в 53 — таблетки MDMA. Всего из тайников изъято 178 таблеток MDMA и 138 бумажных листков с LSD. В рамках дела изъято 376 таблеток MDMA, около 276,77 грамма марихуаны и 147 LSD-листков.
Полиция предупреждает: популярность синтетических наркотиков растёт, и это представляет особую угрозу для здоровья, поскольку эти вещества чрезвычайно сильны — даже малые дозы могут привести к смерти. Сейчас синтетические опиоиды доступны в разных формах, иногда они похожи на конфеты, что может создать у человека ложное впечатление о безопасности, однако это крайне опасное заблуждение. Часто состав вещества на чёрном рынке значительно отличается от заявленного продавцом, что делает употребление наркотиков особенно рискованным и непредсказуемым.
Ранее сообщалось, что после смерти молодой женщины от передозировки в Кулдиге и срочной транспортировки ее сердца в Ригу общество задалось вопросом: можно ли использовать органы таких доноров, и как регулируется трансплантация в Латвии.