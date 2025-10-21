Полиция нашла более сотни тайников с наркотиками - следствие по делу о смерти в Кулдиге продолжается

24 сентября, в тот же день, когда в кулдигскую больницу была доставлена молодая женщина с диагнозом "отравление наркотиками", Госполиция задержала одного человека и провела процессуальные действия. Всего по подозрению в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ были задержаны три человека, один из которых заключен под стражу.