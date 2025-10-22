Жителям Латвии объяснили, что они теряют одну возможность неплохо заработать

Эксперты отмечают, что результаты опроса отражают не только инвестиционные тенденции, но и психологию инвесторов: людей часто больше привлекает азарт и возможность быстро заработать, чем стабильная прибыль в долгосрочной перспективе. Более рискованные финансовые инструменты, такие как акции или криптовалюты, обещают быструю выгоду и ощущение причастности к чему-то современному или эксклюзивному. Колебания на этих рынках создают иллюзию уникальной возможности — людям кажется, что они что-то упустят, если не примут участия. В то же время облигации — предсказуемый и не столь захватывающий вид вложений, однако они чрезвычайно важны для обеспечения стабильности инвестиционного портфеля.