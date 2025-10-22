Жителям Латвии объяснили, что они теряют одну возможность неплохо заработать
Облигации считаются одним из самых стабильных и предсказуемых видов вложений, однако лишь 8% жителей Латвии инвестировали в них или рассматривали такую возможность. Это показал опрос населения, проведенный Artea Bank.
Либо безопасность, либо риск
Данные опроса показывают, что латвийские инвесторы чаще всего выбирают очень безопасные, но малодоходные решения, например сберегательные и депозитные счета (в них вкладывают 55% респондентов), а также пенсионные или инвестиционные фонды (41%). Другие же, напротив, выбирают более рискованные инструменты — акции или ETF-фонды (18%) и криптовалюты (17%).
Между этими двумя крайностями существует редко используемый средний вариант — облигации, которые обеспечивают как стабильность, так и предсказуемую и сравнительно высокую прибыль. Однако в Латвии это наименее популярный вид инвестиций — лишь 8% опрошенных уже вложили средства в облигации или рассматривают такую возможность.
Эксперты отмечают, что результаты опроса отражают не только инвестиционные тенденции, но и психологию инвесторов: людей часто больше привлекает азарт и возможность быстро заработать, чем стабильная прибыль в долгосрочной перспективе. Более рискованные финансовые инструменты, такие как акции или криптовалюты, обещают быструю выгоду и ощущение причастности к чему-то современному или эксклюзивному. Колебания на этих рынках создают иллюзию уникальной возможности — людям кажется, что они что-то упустят, если не примут участия. В то же время облигации — предсказуемый и не столь захватывающий вид вложений, однако они чрезвычайно важны для обеспечения стабильности инвестиционного портфеля.
Почему облигации пока не стали популярными
Эксперт подчеркивает, что рынок частных инвесторов в Латвии все еще сравнительно молод, и многие до сих пор считают, что облигации предназначены только для профессионалов.
Кроме того, до сих пор в Латвии было немного местных компаний, которые публично предлагали облигации, поэтому они были не так широко доступны, и люди имели о них мало информации. Кроме того, жители Латвии традиционно предпочитают видимые и осязаемые вложения — например, в недвижимость или сберегательные счета. Освоение инструментов рынка капитала требует времени, образования и доверия.