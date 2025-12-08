В Даугавпилсе на 2,5 млн евро поддержали реновацию и энергоэффективность многоквартирных домов
фото: LETA
В Даугавпилсе на реновацию домов было выделено 2,5 млн евро
В Даугавпилсе на 2,5 млн евро поддержали реновацию и энергоэффективность многоквартирных домов

Даугавпилсское самоуправление продолжает активно поддерживать реновацию многоквартирных домов: в этом году на энергоэффективность и благоустройство выделено почти 2,5 млн евро, что позволило обновить десятки зданий и прилегающие территории.

Даугавпилсское самоуправление уже несколько лет предлагает возможности софинансирования для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и благоустройства прилегающих к ним территорий. Этой поддержкой пользуются как муниципальное предприятие ПЖКХ, так и частные управляющие организации, сообщает Gorod.lv.

В этом году компания DMP совместно с собственниками квартир реализовала мероприятия по повышению энергоэффективности в 13 многоквартирных домах на общую сумму более 1 миллиона евро. Муниципальное софинансирование получили дома по следующим адресам:

  • ул. Вальню, 33;
  • ул. 2 Пречу, 25;
  • ул. Шаура, 25;
  • ул. Лауска, 12;
  • ул. Малу, 13;
  • ул. Ароду, 104А;
  • ул. Тарту, 11;
  • ул. Циалковска, 12;
  • ул. Циалковска, 14;
  • ул. Виенибас, 40А;
  • ул. Индрас 3;
  • ул. Малу, 11;
  • ул. Лауска, 12.

В данных зданиях были выполнены различные работы: ремонт кровли и замена покрытия, утепление торцевых стен, разработка технической документации, благоустройство прилегающего земельного участка, замена дверей, ремонт балконов, усиление несущих конструкций, косметический ремонт лестничных клеток, замена канализационных труб, утепление труб горячего водоснабжения и отопления, установка системы учета потребления тепла. Дума поддержала выполнение указанных работ, предоставив софинансирование в размере от 30% до 100%.

В 2024 и в 2023 годах DMP полностью или частично отремонтировала 26 многоквартирных домов и благоустроила прилегающие территории 9 зданий на общую сумму более 1,2 млн евро.

Между тем, дома, находящиеся в управлении ПЖКХ, в этом году получили муниципальное софинансирование в размере почти 1 миллиона евро.

Общая сумма муниципального софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов и благоустройству прилегающих к ним земельных участков, а также реновации зданий в текущем году составляет 2 489 034 евро, включая оплату работ, выполненных в 2025 году, и софинансирование по договорам, заключенным в предыдущие годы.

