В Даугавпилсе на 2,5 млн евро поддержали реновацию и энергоэффективность многоквартирных домов

Общая сумма муниципального софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов и благоустройству прилегающих к ним земельных участков, а также реновации зданий в текущем году составляет 2 489 034 евро, включая оплату работ, выполненных в 2025 году, и софинансирование по договорам, заключенным в предыдущие годы.