В Даугавпилсе на 2,5 млн евро поддержали реновацию и энергоэффективность многоквартирных домов
Даугавпилсское самоуправление продолжает активно поддерживать реновацию многоквартирных домов: в этом году на энергоэффективность и благоустройство выделено почти 2,5 млн евро, что позволило обновить десятки зданий и прилегающие территории.
Даугавпилсское самоуправление уже несколько лет предлагает возможности софинансирования для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и благоустройства прилегающих к ним территорий. Этой поддержкой пользуются как муниципальное предприятие ПЖКХ, так и частные управляющие организации, сообщает Gorod.lv.
В этом году компания DMP совместно с собственниками квартир реализовала мероприятия по повышению энергоэффективности в 13 многоквартирных домах на общую сумму более 1 миллиона евро. Муниципальное софинансирование получили дома по следующим адресам:
- ул. Вальню, 33;
- ул. 2 Пречу, 25;
- ул. Шаура, 25;
- ул. Лауска, 12;
- ул. Малу, 13;
- ул. Ароду, 104А;
- ул. Тарту, 11;
- ул. Циалковска, 12;
- ул. Циалковска, 14;
- ул. Виенибас, 40А;
- ул. Индрас 3;
- ул. Малу, 11;
- ул. Лауска, 12.
В данных зданиях были выполнены различные работы: ремонт кровли и замена покрытия, утепление торцевых стен, разработка технической документации, благоустройство прилегающего земельного участка, замена дверей, ремонт балконов, усиление несущих конструкций, косметический ремонт лестничных клеток, замена канализационных труб, утепление труб горячего водоснабжения и отопления, установка системы учета потребления тепла. Дума поддержала выполнение указанных работ, предоставив софинансирование в размере от 30% до 100%.
В 2024 и в 2023 годах DMP полностью или частично отремонтировала 26 многоквартирных домов и благоустроила прилегающие территории 9 зданий на общую сумму более 1,2 млн евро.
Между тем, дома, находящиеся в управлении ПЖКХ, в этом году получили муниципальное софинансирование в размере почти 1 миллиона евро.
Общая сумма муниципального софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов и благоустройству прилегающих к ним земельных участков, а также реновации зданий в текущем году составляет 2 489 034 евро, включая оплату работ, выполненных в 2025 году, и софинансирование по договорам, заключенным в предыдущие годы.