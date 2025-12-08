В Латвии
Сегодня 09:07
В понедельник ожидается небольшой дождь
В понедельник в Латвии местами ожидается небольшой дождь, а на востоке страны в первой половине дня пойдет снег, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный южный ветер, порывами до 9-13 метров в секунду в западной и центральной частях страны. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, вечером в Курземе до +8 градусов.
В Риге первый день рабочей недели будет облачным, временами с небольшим дождем и умеренным ветром с юга. Температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.