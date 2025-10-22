Россияне жалуются, что над ними издеваются в посольстве одной из стран НАТО

По словам туристки, у двоих заявителей, которые подавали документы в BLS вместе с ней, визы также не готовы, а еще двое получили отказы. При этом есть случаи, когда туристы, запланировавшие поездку на более поздний срок, успешно получают разрешение. «Подавала 9 сентября, вылет 28 октября. Написала в консульство письмо с просьбой ускорить рассмотрение. Возможно, это как-то повлияло. Так или иначе, 16-го на сайте появилось уведомление о готовности визы, и в тот же день я забрала паспорт».