Ассоциация врачей: публикация доходов медиков - опасная манипуляция, благодаря которой здравоохранение не получит средств
Латвийская ассоциация врачей раскритиковала опубликованный список самых высокооплачиваемых медиков, заявив, что он вводит общество в заблуждение и не отражает реальную ситуацию с доходами большинства врачей в стране. Кроме того, список может стать формальным поводом отказать медикам в увеличении финансирования.
Данные, недавно опубликованные порталом puaro.lv о 300 самых высокооплачиваемых медицинских работниках Латвии за 2024 год, не отражают реальную ситуацию с оплатой труда врачей и ввели общество в заблуждение, считает правление Латвийской ассоциации врачей (LĀB). Как сообщила представитель ассоциации Дагния Дижбите-Сваринска, правление обращает внимание на то, что в установленных Национальной службой здоровья тарифах фигурирует лишь средняя месячная ставка в 1800 евро, тогда как 300 высокооплачиваемых врачей из опубликованного списка составляют только несколько процентов от почти 7000 врачей, работающих в стране.
По мнению LĀB, показательно, что уже 16 октября, вскоре после публикации списка, в комиссии Сейма был передан проект госбюджета на следующий год, а Служба госдоходов (VID) признала, что этот список был подготовлен по заказу другого клиента, а не портала.
«Мы считаем, что для объективности следовало бы опубликовать аналогичные списки годовых доходов и по другим профессиям — юристам, IT-специалистам, фармацевтам, специалистам по связям с общественностью», — заявили в ассоциации.
По мнению LĀB, в таком случае результаты были бы схожими, поскольку разница в доходах между людьми с одинаковой квалификацией в Латвии чрезвычайно велика. Ассоциация делает вывод, что список 300 самых высокооплачиваемых врачей не отражает реального финансового положения большинства работников здравоохранения. По мгнению медиков, цель публикации могла заключаться в подготовке почвы для отказа в увеличении финансирования системы здравоохранения, которая, согласно официальным данным, остаётся одной из наименее финансируемых в Европейском союзе.
Ассоциация подчёркивает необходимость глубокого анализа данных о самых доходных медицинских профессиях. Среди 300 специалистов, включённых в опубликованный список:
- 62 работают в сфере стоматологии,
- 57 — в радиологии,
- 30 — в различных хирургических специализациях,
- 23 — в анестезиологии и реаниматологии,
- 22 — в офтальмологии,
- 18 — в травматологии и ортопедии.
По данным, опубликованным на портале poaro.lv, в 2024 году самую высокую зарплату в латвийской медицине получал врач-рентгенолог, который зарабатывал в среднем 41 000 евро в месяц.