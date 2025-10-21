Ассоциация врачей: публикация доходов медиков - опасная манипуляция, благодаря которой здравоохранение не получит средств

Данные, недавно опубликованные порталом puaro.lv о 300 самых высокооплачиваемых медицинских работниках Латвии за 2024 год, не отражают реальную ситуацию с оплатой труда врачей и ввели общество в заблуждение, считает правление Латвийской ассоциации врачей (LĀB). Как сообщила представитель ассоциации Дагния Дижбите-Сваринска, правление обращает внимание на то, что в установленных Национальной службой здоровья тарифах фигурирует лишь средняя месячная ставка в 1800 евро, тогда как 300 высокооплачиваемых врачей из опубликованного списка составляют только несколько процентов от почти 7000 врачей, работающих в стране.