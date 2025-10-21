"Не очень красивая провокация": портал раскрыл данные о том, кто зарабатывает больше всех в латвийской медицине

Также нужно учитывать то, что радиологов не хватает, и они в любой момент могут перейти в частный сектор. Кроме того, у специалистов разная продуктивность. "Я, к сожалению, не способен зарабатывать 20-30 тысяч, хотя работаю много", - отметил Сваре. Другие радиологи, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что в Латвии радиолог получает примерно 9-10 тыс. евро в месяц.