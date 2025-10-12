До 40 000 евро в месяц: Минздрав требует объяснений, откуда у врачей такие зарплаты

Тем временем в RAKUS за последние два года зарплаты медперсонала — включая медсестёр и ассистентов — не повышались вовсе. Чтобы их увеличить хотя бы на 6% (как в среднем по экономике), больнице потребовалось бы дополнительно 6,7 миллиона евро в год, которых просто нет. Это одна из причин, почему сотрудники вынуждены искать подработку в других местах.