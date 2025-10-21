Польша предупредила: самолет Путина по пути в Будапешт может быть принудительно посажен
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти не могут исключить ареста самолета с Владимиром Путиным, если тот окажется в польском воздушном пространстве по пути на саммит с Дональдом Трампом в Будапеште.
Польша не может исключить вероятности того, что суд потребует от правительства задержать самолет с лидером России Владимиром Путиным, если тот окажется в польском воздушном пространстве, — заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Во вторник в эфире радио Radio Rodzina Сикорского спросили о планируемой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна пройти в Будапеште. Журналисты поинтересовались, может ли российский лидер попасть в Венгрию самолётом, пролетая над территорией Польши, где действует запрет на полёты российских воздушных судов. В ответ глава польской дипломатии отметил: «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство задержать такой самолёт, чтобы доставить подозреваемого в Международный уголовный суд в Гааге».
Напомним, с 2023 года Владимир Путин находится под ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в связи с обвинениями в совершении военных преступлений.
С февраля над всей территорией Европейского союза действует запрет на полёты российских самолётов. Это вызвало дискуссии о том, каким образом Путин мог бы попасть в Венгрию, являющуюся членом ЕС. Сикорский пояснил, что теоретически добраться из России в Венгрию можно, воспользовавшись воздушным пространством Турции, Черногории и Сербии — стран, которые не входят в Евросоюз.
Польский министр также раскритиковал позицию Будапешта, заявив: «То, что страна — член ЕС, обязанная выполнять решения Международного уголовного суда, приглашает у себя Путина, вызывает не только отвращение, но и показывает, что Венгрия ставит себя не на сторону Запада, а между Западом и Россией». Сикорский напомнил, что Венгрия «не помогает», блокируя европейскую поддержку Украине и продолжая закупать значительные объёмы российской нефти, хотя могла бы приобретать её из других источников.
Планируемая встреча Трампа и Путина была анонсирована на прошлой неделе. Ей предшествовал телефонный разговор между ними, состоявшийся накануне переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.