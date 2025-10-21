Польша предупредила: самолет Путина по пути в Будапешт может быть принудительно посажен

Польский министр также раскритиковал позицию Будапешта, заявив: «То, что страна — член ЕС, обязанная выполнять решения Международного уголовного суда, приглашает у себя Путина, вызывает не только отвращение, но и показывает, что Венгрия ставит себя не на сторону Запада, а между Западом и Россией». Сикорский напомнил, что Венгрия «не помогает», блокируя европейскую поддержку Украине и продолжая закупать значительные объёмы российской нефти, хотя могла бы приобретать её из других источников.