Глава МИД Литвы: место Путина не в Будапеште, а в Гааге
После того, как президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе по телефону договорились о встрече в столице Венгрии Будапеште, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что военным преступникам нет места в Европе.
Так Кястутис Будрис высказался в понедельник Люксембурге перед заседанием Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС). «Сегодня Литва хочет послать очень чёткий сигнал: военным преступникам нет места в Европе. Военным преступникам невозможно передвигаться через Европу ни на какие мероприятия. Это очень важный момент, который мы также хотим подчеркнуть - и подчеркнуть ещё раз. Мы твёрдо поддерживаем Украину и продолжаем оказывать постоянное давление на Россию», — заявил журналистам глава литовской дипломатии.
«Одна из них — это усилия президента Трампа, дипломатические усилия по достижению прекращения огня и мира. С другой стороны, мы должны придерживаться европейских принципов, с которыми мы все согласились. И единственное место Путина в Европе — это Гаага, перед трибуналом, а не в одной из наших столиц», — сказал он. Будрис заявил, что не представляет, как президент России мог бы пересечь воздушное пространство Европы.
Как сообщало агентство BNS, в пятницу Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского достичь соглашения с Россией и заявил, что Россия и Украина должны остановиться на нынешних линиях фронта. Тогда украинский президент после встречи с лидером США выступил против политики примирения с Россией.
Во время своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп заявлял, что быстро положит конец войне в Украине, однако его усилия по установлению мира, по-видимому, зашли в тупик после дипломатической борьбы в августе, когда он встретился с Путиным на Аляске, а с Зеленским и европейскими союзниками — в Белом доме.
После этих встреч Трамп был уверен, что ему удастся организовать прямые переговоры Зеленского и Путина, однако российский лидер не проявил желания встречаться с украинским президентом, а Москва лишь усилила свои нападки на Украину.
Путин разыскивается по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС) по подозрениям в военных преступлениях. Чтобы вылететь в Будапешт, российскому президенту придется пересечь воздушное пространство Украины или других европейских стран, где на него распространяется действие ордера МУС на арест. Ордер на арест Путина был выдан за похищение украинских детей во время масштабного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.
Выход Венгрии из МУС должен вступить в силу в июне 2026 года, до этого времени страна технически остается государством-членом. В апреле Будапешт принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого МУС также разыскивает за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.