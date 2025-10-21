Исследование: все больше людей в Латвии плохо чувствуют себя на работе

Данные показывают, что чаще положительно свое нынешнее эмоциональное состояние на работе оценивают руководители высшего звена, работники с высокими личными доходами (от 1501 евро и выше), занятые в сфере профессиональных, научных и технических услуг, сотрудники микропредприятий (1–9 работников), те, кто считает свою рабочую нагрузку соответствующей, кто работает от 1 до 39 часов в неделю, кто в течение последнего года не сталкивался с эмоциональными или психологическими проблемами, а также те, кто не испытывал признаков выгорания.