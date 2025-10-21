Исследование: все больше людей в Латвии плохо чувствуют себя на работе
Компания Kantar провела опрос об эмоциональном самочувствии работников. Результаты показывают, что за последние годы значительно сократилась доля работников, которые в целом положительно оценивают свое эмоциональное состояние на работе.
70% трудящихся Латвии в целом положительно оценивают свое эмоциональное состояние на работе, при этом половина (51%) считают его «скорее положительным». Явно положительную оценку дали 19% респондентов.
Каждый четвертый работник (24%) оценивает свое эмоциональное самочувствие на работе отрицательно, из них около пятой части (17%) — как «скорее отрицательное», а явно отрицательную оценку дали 7% опрошенных. Еще 6% работников Латвии затруднились дать определенную оценку своему эмоциональному самочувствию на работе.
Данные показывают, что чаще положительно свое нынешнее эмоциональное состояние на работе оценивают руководители высшего звена, работники с высокими личными доходами (от 1501 евро и выше), занятые в сфере профессиональных, научных и технических услуг, сотрудники микропредприятий (1–9 работников), те, кто считает свою рабочую нагрузку соответствующей, кто работает от 1 до 39 часов в неделю, кто в течение последнего года не сталкивался с эмоциональными или психологическими проблемами, а также те, кто не испытывал признаков выгорания.
Напротив, более негативно свое эмоциональное самочувствие на работе оценивают работники со средне-низкими доходами (601–1000 евро), те, кто считает свою нагрузку слишком высокой, сотрудники, работающие 41 час и более в неделю, работники крупных предприятий (250 и более сотрудников), те, кто в прошлом году пережил эмоциональные или психологические трудности (тревожность, депрессивные состояния), а также те, кто сталкивался с признаками профессионального выгорания.
За три года (с 2022 года) значительно сократилась доля работников, которые в целом положительно оценивают свое эмоциональное состояние на работе — с 77% до 70%, одновременно увеличилась доля тех, кто оценивает его отрицательно — с 18% до 24%. Эти изменения в основном связаны с заметным сокращением доли явно положительных оценок (с 23% до 19%) и ростом доли явно отрицательных (с 4% до 7%).
