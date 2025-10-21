Выяснилось, что латвийские работодатели больше ценят технологии, чем своих сотрудников
Несмотря на существующие вызовы, 62% латвийских предприятий в ближайшие 12 месяцев планируют инвестиции. По данным опроса предпринимателей, проведенного банком Citadele, основными направлениями вложений станут цифровизация и технологии (40%), повышение эффективности (32%), развитие компетенций работников (30%) и расширение производственных мощностей (27%).
В Литве и Эстонии предприятия в своих инвестиционных планах в первую очередь акцентируют внимание на повышении квалификации сотрудников (соответственно 45% и 36%) и повышении эффективности (37% и 32%), а уже затем — на цифровизации и технологиях (31% в Литве и 24% в Эстонии).
«Мы видим, что литовские и эстонские предприниматели мыслят очень схоже — в обеих странах главный акцент делается на развитие компетенций работников и повышение эффективности. Это свидетельствует о том, что компании на этих рынках рассматривают человеческий капитал как важнейшее условие конкурентоспособности и роста. В Латвии же приоритеты развития иные — здесь на первый план выходит цифровизация и технологическое развитие. Такое различие указывает на то, что латвийские предприниматели в большей степени ищут решения для снижения дефицита рабочей силы и давления издержек, тогда как в соседних странах акцент ставится на совершенствование навыков работников и более эффективное использование имеющихся ресурсов», — отмечают эксперты.
Во всех трех странах Балтии меньший акцент делается на инвестиции в искусственный интеллект, экспорт и инициативы в сфере устойчивого развития и экологии. При этом интересно, что в Литве в устойчивое развитие и «зеленые» инициативы планируют вкладывать 20% предприятий, тогда как в Латвии таких компаний вдвое меньше, а в Эстонии — лишь 5%.
В Литве инвестиции в течение следующих 12 месяцев планируют 61% предприятий, в Эстонии — 52%. В целом видно, что балтийские компании в данный момент предпочитают небольшие, безопасные инвестиции, избегая чрезмерного риска, но при этом сохраняя развитие и укрепляя свою конкурентоспособность.
