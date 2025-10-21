Выяснилось, что латвийские работодатели больше ценят технологии, чем своих сотрудников

«Мы видим, что литовские и эстонские предприниматели мыслят очень схоже — в обеих странах главный акцент делается на развитие компетенций работников и повышение эффективности. Это свидетельствует о том, что компании на этих рынках рассматривают человеческий капитал как важнейшее условие конкурентоспособности и роста. В Латвии же приоритеты развития иные — здесь на первый план выходит цифровизация и технологическое развитие. Такое различие указывает на то, что латвийские предприниматели в большей степени ищут решения для снижения дефицита рабочей силы и давления издержек, тогда как в соседних странах акцент ставится на совершенствование навыков работников и более эффективное использование имеющихся ресурсов», — отмечают эксперты.