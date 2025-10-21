Жители Латвии переплачивают по кредитам, теряя сотни евро
Рынок кредитов кипит, но закон, который должен был навести порядок, всё ещё ждёт третьего чтения. Пока политики решают, кто прав, переплачивают обычные люди. Руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс призывает Сейм не откладывать закон о защите прав потребителей, так как з-за пробела в регулировании страдают не банки, а обычные заёмщики.
Поправки к закону о защите прав потребителей, которые должны упорядочить рекламу потребительских кредитов и сделать её прозрачной, уже год застряли в Сейме. Закон, основанный на новой директиве ЕС, не запрещает рекламу, но требует обязательного предупреждения: «Внимание! Заимствование стоит денег!» и указания годовой процентной ставки и общей суммы к погашению.
Пока закон не принят, заемщики не видят всех вариантов кредитов и не могут сравнить условия, поэтому часто берут кредит там, где привычнее или проще, а не там, где дешевле. В 2024 году небанковские кредиторы выдали рекордные 811,84 млн евро, средняя ставка по потребительским кредитам составила 26,29 %, тогда как банковские кредиты — 16,84 %. Разница в 10 % — это переплата для потребителей.
По данным опроса Norstat Latvija, проведённого в сентябре этого года по заказу Bigbank, лишь четверть людей сравнивают предложения, а большинство выбирает кредитора по привычке или удобству, а не выгоде.
Эдгар Сургофтс подчёркивает: важно дать потребителям возможность сравнивать условия, видеть реальные ставки и последствия просрочек. Чёткие правила рекламы и доступная информация помогут рынку быть прозрачным, честным и безопасным для всех.