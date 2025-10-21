Жители Латвии переплачивают по кредитам, теряя сотни евро

Пока закон не принят, заемщики не видят всех вариантов кредитов и не могут сравнить условия, поэтому часто берут кредит там, где привычнее или проще, а не там, где дешевле. В 2024 году небанковские кредиторы выдали рекордные 811,84 млн евро, средняя ставка по потребительским кредитам составила 26,29 %, тогда как банковские кредиты — 16,84 %. Разница в 10 % — это переплата для потребителей.