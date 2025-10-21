Из Валмиеры в Ригу на крыше электрички - у подростков очередное смертельно опасное увлечение

Машинист, заметив происходящее, немедленно остановил поезд и сообщил о случившемся в Государственную полицию. Оба подростка были задержаны и переданы полицейским. Им по 16 лет, изначально ребята планировали поехать из Валмиеры в Ригу обычным способом, но, как они признались, «чтобы было интереснее», решили на короткое время прокатиться на крыше поезда.