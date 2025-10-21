Из Валмиеры в Ригу на крыше электрички - у подростков очередное смертельно опасное увлечение
На железнодорожной станции Лоде два 16-летних подростка забрались на крышу поезда в тот момент, когда состав Валмиера–Рига уже начал движение. Машинист заметил происходящее, немедленно остановил состав, и молодых людей передали полиции.
Находиться или пытаться удержаться на крыше поезда во время его движения называют «трейнсёрфингом» (train/subway surfing). Это одно из самых опасных и, к сожалению, популярных развлечений среди подростков, которое уже стоило жизни многим детям и юношам.
20 октября около 9:38 на железнодорожной станции Лоде, в Лиепской волости Цесисского края, двое несовершеннолетних забрались на крышу поезда в момент, когда состав Валмиера–Рига стоял на станции. Через короткое время поезд тронулся, и подростки продолжали находиться на его крыше, когда он уже двигался в сторону Риги.
Машинист, заметив происходящее, немедленно остановил поезд и сообщил о случившемся в Государственную полицию. Оба подростка были задержаны и переданы полицейским. Им по 16 лет, изначально ребята планировали поехать из Валмиеры в Ригу обычным способом, но, как они признались, «чтобы было интереснее», решили на короткое время прокатиться на крыше поезда.
По данному инциденту начато административное делопроизводство в соответствии с первой частью 11-й статьи Закона об административной ответственности — за нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении общепринятых норм поведения и создании угрозы для своей или чужой безопасности.
Государственная полиция напоминает, что такие действия крайне опасны — нахождение на крыше поезда может привести к тяжёлым травмам или даже гибели, поскольку во время движения возможны падения и другие опасные последствия.
Сейчас, когда у школьников осенние каникулы и больше свободного времени, полиция призывает молодёжь выбирать безопасные и содержательные способы проведения досуга. Родителям и педагогам, в свою очередь, рекомендуется обсудить с детьми и подростками риски подобного поведения, напомнить им о правилах безопасности и нормах поведения в общественном транспорте.