Большинство работников не готовы к снижению зарплаты ради возможности трудиться удаленно

Исследование также показало, что сотрудники, которые чаще работают из дома, как правило, более склонны принять более значительное снижение зарплаты, чтобы сохранить нынешний формат работы. Но даже в этом случае те, кто трудится полностью дистанционно, готовы согласиться лишь на снижение дохода на 4,6%, отметили в ЕЦБ.