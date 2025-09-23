Большинство работников не готовы к снижению зарплаты ради возможности трудиться удаленно
Большинство работников в еврозоне, куда входит и Латвия, не готовы соглашаться на снижение зарплаты ради сохранения возможности работать удаленно, показал опрос Европейского центрального банка. Ранее в других исследованиях было указано, что сотрудники были бы готовы отказаться от большей части дохода.
Доля европейцев, которые хотя бы время от времени работают из дома, с 2019 года удвоилась и достигла 22%, хотя компании по-прежнему обсуждают и корректируют политику дистанционной работы.
В статье Экономического бюллетеня ЕЦБ отмечается: «Среднее снижение зарплаты, на которое сотрудники согласны, чтобы работать из дома два или три дня в неделю, составляет 2,6%. Это значительно ниже других оценок, встречающихся в эмпирических исследованиях».
По данным ЕЦБ, который регулярно проводит опросы среди обычных потребителей, около 70% работников не готовы мириться с каким-либо снижением дохода ради удаленной работы, 13% согласились бы на сокращение зарплаты от 1% до 5%, а 8% — на уменьшение от 6% до 10%.
Исследование также показало, что сотрудники, которые чаще работают из дома, как правило, более склонны принять более значительное снижение зарплаты, чтобы сохранить нынешний формат работы. Но даже в этом случае те, кто трудится полностью дистанционно, готовы согласиться лишь на снижение дохода на 4,6%, отметили в ЕЦБ.
