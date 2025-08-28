Удаленно работающие латвийцы рассказали, что бы они сделали, если бы их загнали обратно в офисы
Сотрудников, которые в настоящее время полностью или частично работают удаленно, спросили, как они отреагируют, если работодатель введет требование вернуться к работе в офисе.
Среди тех сотрудников, у которых сейчас есть возможность работать удалённо или в гибридном режиме, 2/5 (42%) в целом отреагировали бы на это отрицательно: у 28% это вызвало бы недовольство, но, скорее всего, не привело бы к уходу с работы, а для 15% это стало бы даже причиной смены работы, свидетельствует опрос агентства Kantar.
В то же время аналогичная доля (42%) оценивает ограничение возможности удалённой работы и требование присутствия на рабочем месте нейтрально, считая, что это существенно не повлияет на их отношение к работе или её качество, тогда как 1/6 (16%) оценивают это положительно и указывают, что это только улучшит сотрудничество и рабочую атмосферу.
На требование работодателя вернуться к работе в офисе очень или скорее отрицательно реагируют сравнительно чаще сотрудники в возрасте 25–34 лет, специалисты в области бизнеса и управления, работники информационно-коммуникационных услуг, финансовой и страховой деятельности, государственного управления и обороны, сотрудники крупных компаний (с 250 и более сотрудниками), а также те, кто крайне недоволен своей текущей работой.
Нейтрально требование работодателя вернуться к работе в офисе оценивают в среднем чаще сотрудники в возрасте 55–74 лет, работающие в добывающей промышленности, транспортной и складской сферах, а также сотрудники с низкими личными доходами (до 300 евро в месяц).
В настоящее время наблюдается, что на требование работодателя вернуться к работе в офисе сравнительно чаще положительно реагируют сотрудники с базовым образованием, неквалифицированные рабочие, а также работники оптовой и розничной торговли.
