Удаленно работающие латвийцы рассказали, что бы они сделали, если бы их загнали обратно в офисы

Среди тех сотрудников, у которых сейчас есть возможность работать удалённо или в гибридном режиме, 2/5 (42%) в целом отреагировали бы на это отрицательно: у 28% это вызвало бы недовольство, но, скорее всего, не привело бы к уходу с работы, а для 15% это стало бы даже причиной смены работы, свидетельствует опрос агентства Kantar.