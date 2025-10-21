Саркози стал первым экс-президентом Франции, отправленным в тюрьму, - с собой он взял роман "Граф Монте-Кристо"

70-летний Саркози был осуждён по так называемому «ливийскому делу» — за участие в преступном сообществе и получение миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи во время президентской кампании 2007 года. По ряду других пунктов обвинения, включая личное использование средств и коррупцию, его оправдали. Политик называет процесс «местью и несправедливостью» и уже подал апелляцию.