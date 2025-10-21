Саркози стал первым экс-президентом Франции, отправленным в тюрьму, - с собой он взял роман "Граф Монте-Кристо"
Бывший президент Франции Николя Саркози утром 21 октября прибыл в парижскую тюрьму Ла Сантэ для начала пятилетнего срока заключения. Он стал первым французским лидером со времен Второй мировой войны, реально отправленным в тюрьму.
70-летний Саркози был осуждён по так называемому «ливийскому делу» — за участие в преступном сообществе и получение миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи во время президентской кампании 2007 года. По ряду других пунктов обвинения, включая личное использование средств и коррупцию, его оправдали. Политик называет процесс «местью и несправедливостью» и уже подал апелляцию.
Перед отправкой в тюрьму Саркози заявил в интервью La Tribune Dimanche: «Я не боюсь тюрьмы. Я буду держать голову высоко даже у ворот Ла Сантэ». В соцсетях он добавил, что в тюрьму «сажают не бывшего президента, а невиновного человека» и что «ему больно за Францию, униженную ненавистью и местью».
У ворот его дома в 16-м округе Парижа утром собрались десятки сторонников. Они скандировали «Николя, Николя!», когда он, простившись с женой Карлой Бруни, сел в машину, направлявшуюся к тюрьме. На призыв сына Луи поддержать отца откликнулись сотни людей, собравшиеся у стен Ла Сантэ.
По данным администрации тюрьмы, Саркози будет содержаться в одиночной камере площадью около девяти квадратных метров с личным душем. Ему разрешено дважды в день выходить во внутренний двор и пользоваться комнатой для занятий. Адвокат экс-президента сообщил, что тот взял с собой тёплые вещи, беруши и несколько книг, среди которых «Граф Монте-Кристо» — история несправедливо осуждённого человека.
На прошлой неделе Саркози принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон, заявив, что «естественно на человеческом уровне встретить одного из предшественников в такой ситуации». Министр юстиции Жеральд Дарманен пообещал лично навестить Саркози и убедиться, что его безопасность обеспечена.
Опрос Elabe для BFM TV показал, что 58% французов считают приговор справедливым, а 61% поддерживают исполнение наказания без ожидания апелляции. Заключение Саркози стало знаковым событием, отражающим ужесточение французского правосудия в отношении экономических преступлений. Если раньше политики могли избежать тюрьмы, то теперь суды всё чаще требуют немедленного исполнения приговора — даже во время обжалования.