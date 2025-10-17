ФОТО: две недели спустя после трагедии в Иманте - цветы и море свечей в память о погибших девочках
Прошло две недели с момента трагического происшествия на станции "Имантa" в Риге, где при столкновении электросамоката с поездом погибли две школьницы.
Девочки пересекали железнодорожный переезд в тот момент, когда он был закрыт. Один поезд стоял у платформы станции "Имантa", а с противоположного направления приближался другой. Несмотря на экстренное торможение и звуковой сигнал машиниста, предотвратить трагедию не удалось.
Сейчас на месте трагедии лежат цветы, мягкие игрушки и десятки свечей — в память о погибших.
Мемориал в память о погибших в ДТП школьницах у станции "Иманта" (17.10.25)
После инцидента мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что эту трагедию можно было предотвратить. «Такой беды можно было избежать. Срочно необходим ужесточённый контроль и ограничения на использование этих мопедов!» — написал он в соцсети X.
Мэр также раскритиковал компанию RIDE, предоставляющую в аренду электромопеды и электровелосипеды, задав вопрос, как несовершеннолетние смогли получить к ним доступ, если в правилах оператора четко указано, что услуги доступны только лицам старше 18 лет. «Мы оказались в абсурдной ситуации, когда самоуправление не может самостоятельно запретить этим мопедам ездить по тротуарам — для этого нужно менять закон в Сейме. Муниципалитетам необходимо дать право принимать такие решения самостоятельно», — подчеркнул Клейнбергс.
2 октября Центр по защите прав потребителей (PTAC) решил приостановить деятельность компании Ride Mobility, предоставляющей услуги аренды электровелосипедов. Однако фирма не выполнила предписание PTAC, из-за чего ей грозит административный штраф до 14 000 евро. Заседание по этому делу назначено на 22 октября, когда и будет принято решение о размере наказания.