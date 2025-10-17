В латвийском городе начинают прием заявок на аренду жилья в домах с низкой квартплатой. Для претендентов есть ряд условий

Одна из трёхкомнатных квартир нового комплекса будет оборудована как демонстрационная. Планируется, что она будет открыта для осмотра в конце октября или начале ноября. Все, кто подал или планирует подать заявку, смогут ознакомиться с оформлением и планировкой квартир.