В латвийском городе начинают прием заявок на аренду жилья в домах с низкой квартплатой. Для претендентов есть ряд условий
28 октября в 9:00 начнётся приём заявок на аренду квартир в новом жилом комплексе по улице Саулес, 122, в Вентспилсе. Прием заявок организует самоуправление города.
Заявители будут зарегистрированы в двух группах — общей и приоритетной.
В общей группе смогут зарегистрироваться домохозяйства с совокупным ежемесячным валовым доходом (до вычета налогов):
- для аренды однокомнатной квартиры — от 672 до 1681 евро;
- для двухкомнатной — от 1158 до 2896 евро;
- для трёхкомнатной — от 1773 до 4433 евро (трёхкомнатную квартиру могут арендовать только семьи из двух и более человек).
В приоритетную группу будут включены домохозяйства, отвечающие требованиям общей группы и одновременно соответствующие одному из следующих условий:
- в семье есть ребёнок-инвалид;
- в семье есть человек с инвалидностью I группы;
- в семье как минимум двое детей (включая случаи беременности), при условии, что ни один из членов семьи не владеет другим пригодным для проживания жильём в Вентспилсе;
- в семье есть квалифицированный специалист, работающий в одной из сфер, обозначенных в программе развития самоуправления, и при этом ни один член семьи не владеет другим пригодным для проживания жильём в Вентспилсе.
Одна из трёхкомнатных квартир нового комплекса будет оборудована как демонстрационная. Планируется, что она будет открыта для осмотра в конце октября или начале ноября. Все, кто подал или планирует подать заявку, смогут ознакомиться с оформлением и планировкой квартир.
Строительство новых арендных домов осуществляется при поддержке финансового института развития ALTUM с использованием займа из программы Фонда восстановления ЕС. Работы начались в апреле 2025 года. К лету 2026 года на улице Саулес, 122, планируется построить два пятиэтажных дома с 60 арендными квартирами: 2 однокомнатные (площадь 34 м²), 20 двухкомнатных (46,9–47 м²) и 38 трёхкомнатных (57,5–57,9 м²).
Квартиры будут с полной внутренней отделкой и открытой планировкой. В каждом подъезде установят лифт, во дворе обустроят детскую площадку, парковки, велопарковки и подземные контейнеры для раздельного сбора отходов. Территория будет ограждена.
