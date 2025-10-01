Дешевые арендные дома в Валмиере. Но мест там нет!
Сегодня 09:45
На этой неделе в Латвии откроют первые два дома с низкой квартплатой. Но снять в них жилье уже не получится
В четверг, 9 октября, в 15:00 в Валмиере, по адресу ул. Киегелю, 11, и 13, состоится открытие двух многоквартирных домов с низкой арендной платой.
В домах 120 энергоэффективных квартир для квалифицированных специалистов и их семей. Валмиера стала первым городом в Латвии, где в рамках государственной программы начали строительство домов с низкой арендой.
Прием заявок от претендентов на аренду Валмиерская краевая дума начала еще в апреле этого года, и на момент открытия известно, что все квартиры уже сданы.
Из этих 120 квартир:
- 52 двухкомнатные (40,46–44,02 м²),
- 58 трехкомнатных (54,52–61,67 м²),
- 10 четырехкомнатных (72,75 м²).
Две квартиры адаптированы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Подробности о подаче заявок, проект договора аренды и информация о планируемых платежах размещены здесь.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что сотни подобных съемных квартир по доступной цене появятся по всей Латвии.