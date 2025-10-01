На этой неделе в Латвии откроют первые два дома с низкой квартплатой. Но снять в них жилье уже не получится
На этой неделе в Латвии откроют первые два дома с низкой квартплатой. Но снять в них жилье уже не получится

В четверг, 9 октября, в 15:00 в Валмиере, по адресу ул. Киегелю, 11, и 13, состоится открытие двух многоквартирных домов с низкой арендной платой.

В домах 120 энергоэффективных квартир для квалифицированных специалистов и их семей. Валмиера стала первым городом в Латвии, где в рамках государственной программы начали строительство домов с низкой арендой. 

Прием заявок от претендентов на аренду Валмиерская краевая дума начала еще в апреле этого года, и на момент открытия известно, что все квартиры уже сданы.

Из этих 120 квартир:

  • 52 двухкомнатные (40,46–44,02 м²),
  • 58 трехкомнатных (54,52–61,67 м²),
  • 10 четырехкомнатных (72,75 м²).

Две квартиры адаптированы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Подробности о подаче заявок, проект договора аренды и информация о планируемых платежах размещены здесь.

