В Латвии появятся сотни съемных квартир по доступной цене. Но не все в них смогут поселиться

В частности, планируется построить 48 квартир в Гулбене, 150 — в Тукумсе, 140 — в Екабпилсе, 192 — в Лиепае, 120 — в Даугавпилсе, 100 — в Цесисе и 174 — в Риге, сообщает компания Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ). Всего к 2030 году предполагается возвести не менее 924 доступных по цене арендных жилья для специалистов, занятых в отраслях, важных для государства и самоуправлений Латвии. В том числе учителей, пожарных, полицейских, военных, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений.