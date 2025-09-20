В Латвии появятся сотни съемных квартир по доступной цене. Но не все в них смогут поселиться
О решении участвовать в программе государственно-частного партнёрства «Арендное жильё для специалистов Латвии» сообщили семь самоуправлений. Кто в них сможет жить?
В частности, планируется построить 48 квартир в Гулбене, 150 — в Тукумсе, 140 — в Екабпилсе, 192 — в Лиепае, 120 — в Даугавпилсе, 100 — в Цесисе и 174 — в Риге, сообщает компания Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ). Всего к 2030 году предполагается возвести не менее 924 доступных по цене арендных жилья для специалистов, занятых в отраслях, важных для государства и самоуправлений Латвии. В том числе учителей, пожарных, полицейских, военных, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений.
Наряду со строительством окружных дорог в Кекаве и Бауске этот проект станет третьим по величине в стране. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком запланированы инвестиции в размере 300 миллионов евро по трём лотам программы.
Предполагается, что в первом лоте примут участие семь самоуправлений из разных регионов Латвии, и в течение пяти лет более 900 семей специалистов смогут получить ключи от своих новых арендных квартир.
