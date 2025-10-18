Сможет ли Европа перезимовать без российского газа? Эксперты провели расчеты

К середине октября уровень заполненности газохранилищ в среднем по ЕС превысил 83%, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe, представляющей интересы операторов европейской газовой инфраструктуры. В ряде крупных стран-потребителей - таких, как Франция и Италия - хранилища заполнены более чем на 90%. Среди крупнейших экономик ЕС отстает Германия - потребитель газа №1 в Европе. Ее хранилища заполнены менее чем на 80%. Тем не менее эксперты называют и этот уровень достаточным.