Сможет ли Европа перезимовать без российского газа? Эксперты провели расчеты
Европа входит в отопительный сезон с более комфортными запасами природного газа, чем можно было ожидать, учитывая, что в этом году полностью прекратились поставки российского трубопроводного газа транзитом через Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Германия пока отстает
К середине октября уровень заполненности газохранилищ в среднем по ЕС превысил 83%, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe, представляющей интересы операторов европейской газовой инфраструктуры. В ряде крупных стран-потребителей - таких, как Франция и Италия - хранилища заполнены более чем на 90%. Среди крупнейших экономик ЕС отстает Германия - потребитель газа №1 в Европе. Ее хранилища заполнены менее чем на 80%. Тем не менее эксперты называют и этот уровень достаточным.
"Я не считаю уровень заполненности хранилищ на 70-80% в начале октября поводом для беспокойства, поскольку мы в Европе - и в Германии в частности - можем покрывать значительную часть спроса, в том числе зимой, за счет импорта, а не только из собственных запасов", - объясняет Йохен Линссен, руководитель отдела интегрированной инфраструктуры Института климатических и энергетических систем (ICE-2) в Исследовательском центре Юлиха.
Кроме того, процесс закачки газа в хранилища еще не завершен. Согласно прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу октября средний уровень заполненности по ЕС может достичь 89%.
Отопительный сезон в ЕС - без российского газа?
Даже без поставок российского трубопроводного газа Европа может завершить зимний сезон с уровнем заполненности хранилищ около 35% - примерно на том же уровне, что и годом ранее. Это один из главных выводов ежегодного доклада Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Организация считает, что такой уровень "обеспечит прочную основу для возобновления заполнения хранилищ летом". Цены в этом сценарии останутся стабильными.
Таким образом, почти полный отказ от российского трубопроводного газа - "Газпром" продолжает поставлять его лишь Венгрии и Словакии по "Турецкому потоку" - проходит для Европы относительно безболезненно.
Более напряженной ситуация станет, если предстоящая зима окажется значительно холоднее, чем прошлая. Однако даже в этом случае энергетический кризис ЕС не угрожает. Более того, согласно расчетам ENTSOG, даже если в сценарии холодной зимы по какой-либо причине полностью прекратятся поставки трубопроводного газа по "Турецкому потоку", запасы в хранилищах к концу отопительного сезона не будут исчерпаны полностью - их уровень составит 11%.
