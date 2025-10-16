Газа больше, чем надо: населению Латвии рассказали, что предстоящей зимой оно не замерзнет

Conexus также указывает, что закачка газа продолжается и в течение сезона отбора. Это позволяет более гибко использовать мощности системы и эффективнее приспосабливаться к потребностям рынка. Такая возможность появилась благодаря крупнейшему на сегодняшний день проекту модернизации Инчукалнского подземного газового хранилища, реализуемому с 2018 года и находящемуся сейчас на завершающей стадии.