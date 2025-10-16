Газа больше, чем надо: населению Латвии рассказали, что предстоящей зимой оно не замерзнет
Единый оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) сообщил, что 15 октября 2025 года начался сезон отбора природного газа. Объем газа, находящийся в хранилище, составляет 14,5 ТВт·ч, что составляет около 82% от зарезервированной мощности на цикл хранения 2025/2026 годов.
Общая техническая мощность хранилища для этого сезона достигает 24,9 ТВт·ч. Годовое потребление природного газа в Латвии составляет около 8 ТВт·ч, следовательно, объем газа, находящийся в Инчукалнском подземном газовом хранилище, значительно превышает потребности внутреннего рынка.
В течение сезона закачки 30,6% общего объема газа, поступившего в газотранспортные сети Латвии и Эстонии, было поставлено из Финляндии, 68,1% — из Литвы, 0,7% составил произведенный в Латвии биометан, а 0,6% — произведенный в Эстонии.
Conexus также указывает, что закачка газа продолжается и в течение сезона отбора. Это позволяет более гибко использовать мощности системы и эффективнее приспосабливаться к потребностям рынка. Такая возможность появилась благодаря крупнейшему на сегодняшний день проекту модернизации Инчукалнского подземного газового хранилища, реализуемому с 2018 года и находящемуся сейчас на завершающей стадии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что отныне природный газ жителям Латвии будет поступать не только из Литвы.